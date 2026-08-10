पुणे

अहिल्यानगर दर्शन

अहिल्यानगर दर्शन
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अहिल्यानगर ः गीता परिवारातर्फे क्रांतिदिनी ऐतिहासिक वास्तूंची स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
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ऐतिहासिक स्थळांची स्वच्छता मोहीम
अहिल्यानगर, ता. १० ः जिल्ह्यातील गीता परिवाराने स्वामी गोविंद गिरी व डॉ. संजय मालपाणी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतिदिनानिमित्त शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंची स्वच्छता मोहीम राबविली. दीडशे स्वयंसेवक या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
गीता परिवाराच्या सुनंदा सोमाणी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती दिनानिमित्ताने अहिल्यानगर भुईकोट किल्ल्यातील नेता कक्ष येथे समक्ष जाऊन छोडो भारत आंदोलनातील देशभक्तांना व क्रांतिकारक यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. इतिहास संशोधक प्रा. डॉ. नवनाथ वाव्हळ यांनी संदर्भासहित माहिती दिली. चांदबिबी महाल, भुईकोट किल्ला, फराह बाग आणि रणगाडा संग्रहालय या ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देऊन परिसराची स्वच्छता केली. तेथील इतिहास, घटना, स्थापत्य कला, स्थळांचे महत्त्व समजावून घेतले. प्रतिभा बजाज, प्रा. सोमनाथ नजान, अलका नावंदर, कार्यकारिणी सदस्य श्रीपाद कुलकर्णी, दुर्गा जाजू, ऐश्वर्या वंगा, कविता मंत्री, छाया पडवळ, अर्चना जोशी, दीपा शर्मा यांनी उपक्रमाच्या यशस्विततेसाठी परिश्रम घेतले.

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ऐतिहासिक स्थळांवरील स्वच्छता मोहीम
क्रांतिदिनी ऐतिहासिक उपक्रम
गीता परिवाराचा स्वच्छता उपक्रम
स्वामी गोविंद गिरी यांचे नेतृत्व
डॉ. संजय मालपाणी यांचे योगदान
स्वयंसेवकांची सहभागिता
भुईकोट किल्ला
चांदबिबी महाल
ऐतिहासिक वास्तूंचं महत्त्व
इतिहास अभ्यासकांची माहिती
स्वच्छता मोहिमेत सहभाग
ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण
समुदायाचा सहभाग
स्वच्छता मोहिमेचा उद्देश
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