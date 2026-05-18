नगर : साप्ताहिक समालोचन

अहिल्यानगरमध्ये टोमॅटो, भुईमूग शेंगा आणि काकडीला मागणी कायम
फळ-भाजीपाल्यांच्या दरात चढ-उतार; फळबाजारात केशर आंब्याची आवक अधिक
सूर्यकांत नेटके/ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : येथील दादा पाटील शेळके कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील आठवड्यात टोमॅटो, भुईमूग शेंगा आणि काकडीला चांगली मागणी कायम होती. भाजीपाला तसेच फळांच्या दरात चढ-उतार सुरू होते. फळबाजारात विशेषतः केशर आंब्याची आवक अधिक असल्याची माहिती बाजार समितीकडून देण्यात आली.
बाजार समितीत मागील आठवड्यात दररोज सुमारे २ हजार क्विंटल भाजीपाल्याची आवक झाली. त्यामध्ये बटाट्याची दररोज सुमारे ७०७ क्विंटल आवक झाली. बटाट्याला प्रतिक्विंटल ३०० ते १ हजार ७०० रुपये दर मिळाला.
टोमॅटोची सुमारे ३६७ क्विंटल आवक झाली असून त्याला प्रतिक्विंटल ५०० ते २ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. वांग्याची ४४ क्विंटल आवक होऊन ५०० ते २ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. फ्लॉवरची १०१ क्विंटल आवक झाली असून त्याला ५०० ते ४ हजार रुपये दर मिळाला. कोबीची १३१ क्विंटल आवक होऊन ३०० ते १ हजार ५०० रुपये दर मिळाला.
काकडीची ११६ क्विंटल आवक झाली असून तिला प्रतिक्विंटल ५०० ते २ हजार ३०० रुपये दर मिळाला. गवारची १० क्विंटल आवक होऊन १ हजार ते ५ हजार रुपये दर मिळाला. घोसाळ्याची १३ क्विंटल आवक होऊन १ हजार ते ४ हजार रुपये दर मिळाला. दोडक्याची १८ क्विंटल आवक झाली असून त्याला १ हजार ते ५ हजार रुपये दर मिळाला. कारल्याची ३० क्विंटल आवक होऊन १ हजार ते ४ हजार रुपये दर मिळाला.
भेंडीची ५९ क्विंटल आवक झाली असून तिला ५०० ते ३ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. घेवड्याची ३ क्विंटल आवक होऊन ५ हजार ते ९ हजार रुपये दर मिळाला. लसणाची दररोज सुमारे २५ क्विंटल आवक झाली असून त्याला २ हजार ते १२ हजार रुपये दर मिळत आहेत. हिरव्या मिरचीची ८५ क्विंटलपर्यंत आवक होऊन १ हजार ते ५ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. शेवग्याची ३१ क्विंटल आवक होऊन १ हजार ते ३ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. शिमला मिरचीची ३१ क्विंटल आवक होऊन १ हजार ते ५ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. आल्याची ३७ क्विंटल आवक झाली असून त्याला ३ हजार ते ७ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. गाजराची १४ क्विंटल आवक होऊन १ हजार ५०० ते २ हजार रुपये दर मिळाला. वाटाण्याची ११ क्विंटल आवक झाली असून त्याला प्रतिक्विंटल २ हजार ते ७ हजार रुपये दर मिळाला.
पालेभाज्यांमध्ये दररोज सुमारे ६ हजार १५० मेथी जुड्यांची आवक झाली असून तिला शेकडा ८०० ते ३ हजार २०० रुपये दर मिळाला. कोथिंबिरीच्या ५ हजार ९५० जुड्यांची आवक झाली असून तिला ३ हजार ते ८ हजार ४०० रुपये दर मिळाला. पालक भाजीची ३५० जुड्यांपर्यंत आवक होऊन १ हजार ते ३ हजार रुपये दर मिळाला. शेपू भाजीची ६०० जुड्यांची आवक झाली असून तिला सुमारे ४ हजार रुपये दर मिळाला. लिंबाची ४० क्विंटलपर्यंत आवक झाली असून तिला प्रतिक्विंटल १ हजार ५०० ते १० हजार रुपये दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीकडून देण्यात आली.
चौकट...
केशर आंब्याला ४५०० ते ८ हजारांचा दर
अहिल्यानगर येथील दादा पाटील शेळके कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज सुमारे ५०० क्विंटल फळांची आवक होत आहे. पेरूची १४ क्विंटल आवक झाली असून त्याला प्रतिक्विंटल १ हजार ते २ हजार २०० रुपये दर मिळत आहे. आंब्यामध्ये सध्या केशर आंब्याची सर्वाधिक आवक होत असून त्याला प्रतिक्विंटल ४ हजार ५०० ते ८ हजार रुपये दर मिळत आहे. तोतापुरी आंब्याची दररोज १० क्विंटलपर्यंत आवक होऊन २ हजार ते ३ हजार रुपये दर मिळत आहे. हापूस आंब्याची २५ क्विंटलपर्यंत आवक होत असून त्याला ४ हजार ५०० ते ६ हजार रुपये दर मिळत आहे. गावरान आंब्याची ५ क्विंटलपर्यंत आवक होऊन १ हजार ते २ हजार रुपये दर मिळत आहेत. मोसंबीची ६ क्विंटलपर्यंत आवक होऊन ३ हजार ते ७ हजार रुपये दर मिळत आहे. संत्र्याची २१ क्विंटलपर्यंत आवक झाली असून त्याला ४ हजार ५०० ते १० हजार रुपये दर मिळत आहेत. डाळिंबाची २ क्विंटल आवक झाली असून त्याला ३ हजार ते ९ हजार रुपये दर मिळाला. पपईची ३ क्विंटलपर्यंत आवक होऊन १ हजार ते १ हजार ५०० रुपये दर मिळाला. केळीची ५ क्विंटल आवक झाली असून तिला प्रतिक्विंटल १ हजार ५०० ते १ हजार ७०० रुपये दर मिळाला. कलिंगडाची १०० क्विंटलपर्यंत आवक होऊन ५०० ते १ हजार २०० रुपये दर मिळाला. खजुराची ५४ क्विंटलपर्यंत आवक झाली असून त्याला ५०० ते ३ हजार रुपये दर मिळाल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले.
