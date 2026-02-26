आणे येथील अपघातात एकाचा मृत्यू; नऊ जण जखमी
आळेफाटा, ता. २६ : अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर आणे (ता. जुन्नर) या येथे पिकअप व बोलोरो जीप या दोन वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला तर नऊ जण जखमी झाले आहेत. ही घटना बुधवारी (ता. २५) रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली
तुकाराम पोपट मधे (वय ६५, रा. अकलापूर, ता. संगमनेर) यांचे आळेफाटा येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मुत्यू झाला.तर सचिन सकारू पठारे (वय २३, रा. कोंभळणे), सुभाष पोपट दुधावडे (वय १९ रा. अकलापूर), किरण नारायण खंडागळे (वय २३, रा. म्हसुंडी), सुनील भिकाजी केदार (वय २७, रा. म्हैसगाव), अशोक दिलीप मढे (वय १९, रा. चास पिंपळदरी), संपत गंगाराम पठारे (वय ४२, रा. ओतूर), सुनील काळे (वय ३५ रा. नारायणगाव), दत्तू डोके- कोतूळ, नामदेव मढे (वय ५५ तिघे रा. ओतूर) अशी जखमींची नावे आहेत. तर गणेश लक्ष्मण खेडकर (वय २३, रा. ठाकूर निमगाव पोस्ट राक्षी, ता. शेवगाव, जि.अहिल्यानगर) यांनी दिली आहे. तर सुनील भिका केदार (वय २७, रा. म्हैसगाव, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या बोलोरे जीपचालकाचे नाव आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार पिकअप (क्र. एमएच १६ डीपी० १०३) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नांदूर पठार या ठिकाणाहून कलिंगड भरून मुंबईकडे निघाला होता. बुधवारी रात्री अहिल्यानगर - कल्याण महामार्गावर आणे गावाजवळ आळेफाटाकडून येत असलेल्या बोलोरो जीप (क्र. एमएच २० डिव्ही १३०४) आणि पिकाअपची धडक होऊन अपघात झाला. या दोन्हीही वाहनांमध्ये एकूण दहा जण बसलेले होते. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार अमित पोळ करत आहेत.