नगर ः अहिल्यानगर जिल्ह्यात पावसाअभावी नऊ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधीत. - १३६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या मदतीसाठी शासनाला प्रस्ताव

अहिल्यानगर जिल्ह्यात पावसाअभावी
नऊ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित
१३६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या मदतीसाठी शासनाला प्रस्ताव
सूर्यकांत नेटके ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः अहिल्यानगर जिल्ह्यात यंदा पावसाअभावी खरिपातील सुमारे नऊ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. १२ लाख १५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून, यातील बहुतांश क्षेत्रावरील नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी १३६५ कोटी १४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात यंदा पावसाळ्यात अपुरा पाऊस झाला. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत पावसाने पूर्णतः खंड दिल्याने खरिपातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यंदा सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या खरिपातील सर्वच पिकांना मोठा फटका बसला आहे. शासनाने ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांना मदत देण्याची भूमिका घेतली असली, तरी बहुतांश शेतकऱ्यांचे ५० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. शासनाने या बाधित क्षेत्राचे पंचनामे केले आहेत.
प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यांनुसार आणि शासनाला पाठविलेल्या मदतीच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील १,६१० गावांतील १२ लाख १५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या शेतीतील नऊ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्यात तीन लाख ५४ हजार १८५ हेक्टर जिरायती क्षेत्र असून, पाच लाख ५२ हजार ४३३ हेक्टर बागायती क्षेत्राचा समावेश आहे. जवळपास ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागांचेही यंदा नुकसान झाले आहे.
शासनाकडून जिरायती क्षेत्रासाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी आठ हजार ५०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी १७ हजार रुपये, तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टरी २२ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाते. अहिल्यानगर जिल्ह्यात जिरायती शेतकऱ्यांसाठी ३०१ कोटी १२ लाख रुपये, बागायती शेतकऱ्यांसाठी ९३९ कोटी १५ लाख रुपये, तर फळबागांच्या नुकसानभरपाईसाठी १२४ कोटी ८६ लाख रुपये, अशी एकूण १,३६५ कोटी १४ लाख रुपयांची मदत मिळावी, यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुदानातून ही रक्कम नंतर वजा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
तालुकानिहाय बाधित क्षेत्र (हेक्टर)
कंसात शेतकरी संख्या
अहिल्यानगर ः५९६३८ (६०६००)
पारनेर ः ८७७०९ (१०९९०८)
पाथर्डी ः ७८४६८ (८८६०६)
कर्जत ः ९४४८४ (१११३९५)
जामखेड ः ६३३४३ (८३२६२)
श्रीगोंदा ः ७७६५६ (१०४८६०)
श्रीरामपुर ः ३६६५७ (४५४२९)
राहूरी ः ६२३४६ (७९८४३)
नेवासा ः ९४६५६ (११५५४६)
शेवगाव ः ७१२७३ (८५९७६)
संगमनेर ः८२१३८ (१२३०७३)
अकोले ः ५७९०५ (८३५७२)
कोपरगाव ः ४७७५४ (६१३९२)
राहाता ः ४८०८३ (५६२०७)
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