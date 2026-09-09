भरधाव मोटारीच्या धडकेत विद्यार्थी गंभीर

आंधळगाव, ता. ९ : शाळेच्या बसमधून उतरून आईची वाट पाहत उभ्या असलेल्या ११ वर्षीय विद्यार्थ्याला भरधाव मोटारीने धडक दिल्याची घटना निर्वी-निमोणे रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. ४) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. या अपघातात अर्णव भागवत सोनवणे हा विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर पुण्यातील के.ई.एम. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला.
याप्रकरणी अर्णवची आई योगिता भागवत सोनवणे (वय ३३, रा. निर्वी, ता. शिरूर) यांनी सोमवारी (ता. ७) शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून ओंकार अरुण शहाणे (रा. निर्वी, ता. शिरूर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्णव हा बाबुरावनगर, शिरूर येथील ज्ञानगंगा इंटरनॅशनल विद्यालयात इयत्ता पाचवीत शिकतो. शुक्रवारी दुपारी बसमधून उतरल्यानंतर तो गट क्रमांक २७७ लगतच्या सोलर पंपाजवळ आईची वाट पाहत होता. त्याचवेळी निर्वीहून निमोणेकडे जाणारी निळ्या रंगाची मोटार (क्र. एमएच १२- व्हीक्यू ००७४) भरधाव वेगाने आली आणि चालकाने अर्णवला जोरदार धडक दिली.
धडकेमुळे अर्णव गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर चालकाने खाली उतरून पाहिले, मात्र मदत न करता तो मोटारीसह निमोणेच्या दिशेने निघून गेला. अर्णवला प्रथम न्हावरा व त्यानंतर शिरूर येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुण्यातील के.ई.एम. रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले आहे. शिरूर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता व मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस हवालदार मोरे तपास करीत आहेत.
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