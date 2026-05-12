नगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रमूख धरणात पस्तीस टक्क्यापर्यत पाणीसाठा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील
धरणांत ३५ टक्क्यांवर पाणीसाठा
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे नियोजन
ॲग्रोवन वॄत्तसेवा
अहिल्यानगर ः जिल्ह्यातील मोठ्या धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढली, तरीही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध राहणार आहे. भंडारदरा, मुळा आणि नीळवंडे या तिन्ही मोठ्या धरणांत सरासरी ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे. आगामी काळात कमी पाऊस पडणार असल्याचे गृहीत धरून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे नियोजन केले आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरी १३० टक्के पाऊस झाला. जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम धरणे आणि लहान तलाव भरले होते. जलजीवन योजनेचेही काही कामे मार्गी लागले आहेत. त्यामुळे काही गावांचा पाणीप्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापर्यंत कोणत्याही गावाला पाणीटंचाई जाणवली नाही. डोंगरी भागातील गावांना पाणीटंचाई निर्माण झाली. संगमनेर, अकोले, पारनेर आणि नगर तालुक्यातील डोंगरी भागातील गावांना पाणीटंचाई निर्माण झाली. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढू लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाणीटंचाई आराखड्यामध्ये या वर्षी २९ कोटी ४५ लाखांची तरतूद केली. सर्वाधिक २० कोटींची तरतूद टँकरसाठी, तर ५ कोटींची तरतूद नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ४६ गावे आणि २०५ वाड्या-वस्त्यांमधील ७४ हजार ६२१ लोकसंख्येला टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. ४० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामध्ये तीन शासकीय तर ३७ खासगी टँकरचा समावेश आहे. हवामान विभागाने ‘एल निनो’चा प्रभाव या वर्षी राहण्याची शक्यता वर्तविलेली आहे.
जिल्ह्यातील धरणांतील पाणीसाठा (दलघफू) कंसात टक्केवारी
भंडारदरा- ४०३० (३७.५३)
निळवंडे- ३१४६ (३९.०५)
मुळा-७६०८ (३५.३९)
आढळा-४५३ (४६.४६)
सीना-५७२ (३०.९७)
विसापूर- १४४ (१६)
