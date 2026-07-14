AI Education : विद्यार्थ्यांनो, ‘एआय’च्या युगात अनपेक्षित आव्हाने स्वीकारा; विवेक सावंत यांचा कानमंत्र

पुणे : ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे आता भविष्य राहिलेले नसून ते वर्तमान बनले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एआयला केवळ तयार उत्तरे देणारे साधन न समजता, स्वतःच्या विचारशक्तीला अधिक सक्षम करणारा सहकारी म्हणून त्याचा वापर केला पाहिजे. जर आपण एआयवर विसंबून राहून स्वतः विचार करणे थांबवले, तर मानवी बुद्धिमत्ता कमकुवत होईल. म्हणूनच, या बदलत्या काळात विद्यार्थ्यांनी सर्जनशीलता, चिकित्सक विचार आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित करणे काळाची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचे (एमकेसीएल) चीफ मेंटॉर विवेक सावंत यांनी केले..‘पुणे विद्यार्थी गृहा’च्या (पीव्हीजी) विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या रौप्यमहोत्सवी (२५ व्या) वर्धापनदिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून सावंत बोलत होते. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, पीव्हीजीचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र बोऱ्हाडे, उपकार्याध्यक्ष अमोल जोशी, कार्यवाह संजय गुंजाळ, खजिनदार कृष्णाजी कुलकर्णी, संस्थेचे संचालक सुनील रेडेकर, महाविद्यालयाचे प्रमुख प्रा. डॉ. राजेंद्र कांबळे, प्राचार्य डॉ. संजय गायकवाड आदी उपस्थित होते..सावंत म्हणाले, ‘‘एआयचा वापर विचार करण्यासाठी नव्हे, तर आपला विचार अधिक सक्षम करण्यासाठी व्हायला हवा. एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक पारंपरिक नोकऱ्यांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे. आजचे विद्यार्थी ज्या नोकऱ्यांचे स्वप्न पाहत आहेत, त्यापैकी बहुतांश नियमबद्ध कामे एआय अत्यंत सहजपणे करू शकते. इतिहासाकडे पाहिल्यास औद्योगिक क्रांती किंवा मोटारगाड्यांचा शोध अशा तांत्रिक बदलांमुळे जुने रोजगार संपले; मात्र त्याच वेळी नव्या संधी आणि नवीन रोजगारही निर्माण झाले. तंत्रज्ञान कधीही नोकऱ्या संपवत नाही, तर ते जुन्या प्रकारच्या नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हा तांत्रिक बदल स्वीकारून नवी कौशल्ये वेळेवर आत्मसात करणे आवश्यक आहे.’’.वाडेकर म्हणाले, ‘‘परिस्थिती सुधारायची असेल, तर चांगले शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. पुणे विद्यार्थी गृहाने गेल्या शंभर वर्षात लाखो गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम केले आहे.’’ प्रा. डॉ. राजेंद्र कांबळे यांनी प्रास्ताविकात महाविद्यालयाच्या २५ वर्षांच्या जडणघडणीचा आढावा घेतला. यावेळी महाविद्यालयाच्या प्रगतीमध्ये योगदान देणाऱ्या पदाधिकारी, कर्मचारी व माजी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. दरम्यान रौप्यमहोत्सवी वाटचालीचा वेध घेणाऱ्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रा. तेजल चोथे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. डॉ. संजयकुमार गायकवाड यांनी आभार मानले..केवळ पदवी नव्हे, तर कौशल्ये महत्त्वाची : डॉ. काळकरडॉ. काळकर म्हणाले, ‘‘पुढील २५ वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहेत. अशा वेळी केवळ पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय असू शकते. त्यामुळे पदवीसोबतच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि अद्ययावत कौशल्ये अंगी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यापीठात डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग यांसारखे नवे तंत्रज्ञानयुक्त अभ्यासक्रम आणले जात आहेत. विद्यापीठाचे ‘ज्ञान बनो कर्मशील’ हे ब्रीदवाक्य आजच्या काळात अधिक समर्पक ठरत असून, मिळालेल्या ज्ञानाचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर झाले पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.