एक बटण दाबा अन् सगळी प्रकाशयोजना करा!

पुणे ः पूर्वी नाटक म्हटले की रंगमंचावर नट सादरीकरण करत असताना पिटात बसलेल्या प्रकाशयोजनाकाराची त्यांच्यावर खिळलेली नजर आणि लाइटच्या बोर्डवर वेगवेगळ्या प्रसंगानुसार प्रकाशयोजना बदलण्यासाठी सराईतपणे फिरणारी बोटे, हे ठरलेले दृश्य, पण आता केवळ लॅपटॉपचे एक बटण दाबून प्रकाशयोजनाकार निवांत बसू शकतो आणि तरी प्रसंगाबरहुकूम प्रकाशयोजना बदलते, असे सांगितले तर...? .विश्वास बसण्यास कठीण असले तरी हे आता प्रत्यक्षात येऊ लागले आहे. तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होण्याचा परिणाम नाटकावरही होऊ लागला आहे. नाटक ही प्रत्यक्ष सादरीकरणाची कला असली तरी प्रकाशयोजना, ध्वनी संयोजन या तांत्रिक बाजूंमध्ये मात्र बदलत्या तंत्रज्ञानाने नवनवीन चमत्कार होऊ लागले आहेत. 'प्रोग्राम्ड लाइट्स' हे त्याचे एक ठळक उदाहरण..गेल्या काही वर्षांपासून हे 'प्रोग्राम्ड लाइट्स' नाटकांमध्ये रूढ होऊ लागले आहेत. पूर्वी नाटकाची प्रकाशयोजना करताना प्रकाशयोजनाकार हा लाइट बोर्डासमोर बसून प्रत्येक प्रसंगानुसार वेगवेगळे लाइट्स बदलत असे. 'स्लाइडर'वरील बटणे खाली-वर करून रंगमंचावर प्रकाशाचा खेळ केला जाई, मात्र आता 'प्रोग्राम्ड लाइट्स'मुळे प्रत्येक प्रसंगानुसार बदलणारी प्रकाशयोजना सादरीकरणापूर्वीच 'फीड' करून ठेवणे शक्य होते. सादरीकरण सुरू झाल्यावर दिलेल्या सूचनांप्रमाणे त्या-त्या मिनिटाला प्रकाशयोजना बदलते. यातून प्रकाशयोजनाकाराकडून होणाऱ्या मानवी चुका टाळणे शक्य होते..मात्र हे तंत्रज्ञान प्रकाशयोजनाकारांसाठी मारक नव्हे; तर उलट सर्जनशीलतेला अधिक वाव देणारे आहे, असे मत अनुभवी प्रकाशयोजनाकार तेजस देवधर यांनी व्यक्त केले. ''एखाद्या प्रसंगात एकाच वेळी आठ ते दहा लाइट्स बदलायचे असल्यास प्रकाशयोजनाकाराची तारांबळ उडते, मात्र या 'प्रोग्राम्ड लाइट्स'मुळे ती वाचते. तसेच, नाटकापूर्वी विचारपूर्वक आणि अधिक सर्जक पद्धतीने प्रकाशयोजनेचा आराखडा तयार करणे शक्य आहे. त्यामुळे नव्या प्रकाशयोजनाकारांनी या तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेणे उपयुक्त आणि आवश्यक असेल,'' असे देवधर यांनी नमूद केले..नाटकाच्या विषयांमध्येही 'एआय'कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या मानवाचे आयुष्य व्यापणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विषयाची भुरळ नाट्यलेखकांना पडली नसती, तरच नवल. किंबहुना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हा शब्द फारसा प्रचलित नसतानाही वीस-तीस वर्षांपूर्वी प्रवीण तरडे यांनी या विषयावर लिहिलेली एकांकिका गाजली होती. आता या तंत्रज्ञानाचे आजचे स्वरूप पाहून त्याच्या भविष्याचे वेध घेणारे लेखन काही नाटकांमध्ये पाहायला मिळते आहे. पुण्यातील कलाकारांचे 'चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय' हे व्यावसायिक नाटक याचे उत्तम उदाहरण आहे. ''यंत्रांनी आपले साऱ्यांचे आयुष्य व्यापले आहेच. त्याचा थेट परिणाम आपल्या नात्यांवर होऊ लागला आहे. तंत्रज्ञानाचा शोध हा मानवाच्या प्रगतीसाठी आहे, मात्र त्याने आपली अधोगती तर होत नाही ना, या विचारातून 'चिरंजीव'ची संहिता जन्माला आली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्याला कुठवर नेऊ शकते, याचा वेध या नाटकातून घेतला आहे,'' असे या नाटकाचा लेखक-दिग्दर्शक विनोद रत्ना याने सांगितले.