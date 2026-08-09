पुणे

‘एआय’चा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा

‘एआय’चा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा
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‘एआय’ प्रभावी वापरणाऱ्या
कंपन्यांनाच भविष्यात लाभ

‘मॅकिन्से’च्या संशोधन अहवालातील निष्कर्ष

नवी दिल्ली, ता. ९ (वृत्तसंस्था) : बहुतांश कंपन्या आता केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यापुरत्या मर्यादित न राहता, संपूर्ण संस्थेमध्ये मूल्यनिर्मिती करण्यावर भर देत आहेत. यामुळे ‘एआय’ परिवर्तनाचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याचे ‘मॅकिन्से’च्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे. नवी दिल्ली येथे प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालानुसार स्पर्धकांपेक्षा वेगाने बदल स्वीकारणाऱ्या आणि जुळवून घेणाऱ्या संस्थाच ‘एआय’ क्षमतेचे रूपांतर शाश्वत व्यावसायिक मूल्यात करू शकतील, असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे.

ज्या संस्था आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीत ‘एआय’चा प्रभावीपणे समावेश करतील त्यांना भविष्यात मोठा फायदा होईल. केवळ वैयक्तिक उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणाऱ्या संस्थांना ‘एआय’च्या माध्यमातून शाश्वत व्यावसायिक परिणाम मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. ७५० कर्मचारी आणि नेत्यांच्या जागतिक सर्वेक्षणावर आधारित या अहवालात ‘एआय’ परिवर्तनाचे सक्षमीकरण, स्वयंचलन (ऑटोमेशन) आणि पुनर्निर्मिती असे तीन टप्पे सांगण्यात आले आहेत. सध्या बहुतांश संस्था पहिल्या दोन टप्प्यांवरच असून, केवळ ११ टक्के संस्था पुनर्निर्मितीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. सर्वेक्षणातील ७० टक्के कर्मचाऱ्यांनी आपण ‘एआय’ वापरण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले, मात्र केवळ २७ टक्के प्रमुखांना आपली संस्था या बदलासाठी सज्ज असल्याचे वाटते. वैयक्तिक तयारीपेक्षा संस्थात्मक सज्जता मूल्यनिर्मितीसाठी अधिक महत्त्वाची असल्याचे ‘मॅकिन्से’ला आढळले आहे. ज्या संस्थांनी आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीत (वर्कफ्लो) बदल केले आहेत, त्यांना मूल्यनिर्मितीमध्ये ५.३ पटीने अधिक यश मिळाले आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांचा वेग वाढवून व्यावसायिक प्रगती साधता येत नाही, तर मोकळा झालेला वेळ उच्च-मूल्य असलेल्या कामांकडे वळवणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार, ‘एआय’बाबत साक्षर नेतृत्व आणि कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्या कंपन्या ‘एआय’च्या भोवती आपली कामे, भूमिका अन् ‘ऑपरेटिंग मॉडेल’ची पुनर्रचना करतील, त्यांना भविष्यात मोठी संधी उपलब्ध होईल.

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिवर्तन
एआयचा प्रभावी वापर
व्यवसायात एआयचा समावेश
मॅकिन्सी अहवालातले निष्कर्ष
कर्मचार्‍यांची एआयविषयक तयारी
संपूर्ण संस्थेमधील एआय मूल्यनिर्मिती
स्वयंचलनाने व्यवसायातील लाभ मिळवणे
एआयमुळे उत्पादकतेत वाढ
संस्थात्मक तयारी आणि एआय
एआय गतीमान व्यवसाय मॉडेल
पुर्नरचना कार्यपद्धतींमध्ये एआय
एआयस्वरूपात धाडस असलेली कंपन्या
भविष्यकाळातील कामाच्या धोरणात एआयचा समावेश
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