Pimpri-Chinchwad youth Irfan Shaikh, a dedicated Air India cabin crew member, lost his life in the Ahmedabad AI171 crash, leaving behind grieving family and friends esakal

पुणे Ahmedabad Plane Crash : 265 मृतांमध्ये एक पुणेकर... उड्डाण घेताच आयुष्याचा प्रवास संपला! आईचा लाडका, घरचा आधार गेला... Young Cabin Crew Irfan Shaikh Among 265 Victims: एअर इंडियाच्या विमान अपघातात पुण्याचा इरफान शेख याचा मृत्यू; कुटुंबावर दुखाचा डोंगर, मृतदेहासाठी DNA चाचणी सुरू....