पुणे

Pune Airport : विमानतळावर १२ मिनिटेच थांबा! कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये वाहनचालकांना प्रवाशांची वाट पाहत थांबणे आता महागात पडू शकते. विमानतळ प्रशासन थांबा कालावधीचा नियम लागू करीत आहे.
Pune Airport

Pune Airport

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रसाद कानडे

पुणे - पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये वाहनचालकांना प्रवाशांची वाट पाहत थांबणे आता महागात पडू शकते. विमानतळ प्रशासन थांबा कालावधीचा नियम लागू करीत आहे. यात सुमारे १२ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबल्यास संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी टर्मिनलमध्ये ‘एनपीआर’ (नंबर प्लेट रेकग्निशन) कॅमेरे बसविले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Parking
vehicles
pune airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com