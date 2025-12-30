Pune Airport : विमानतळावर १२ मिनिटेच थांबा! कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

- प्रसाद कानडेपुणे - पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये वाहनचालकांना प्रवाशांची वाट पाहत थांबणे आता महागात पडू शकते. विमानतळ प्रशासन थांबा कालावधीचा नियम लागू करीत आहे. यात सुमारे १२ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबल्यास संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी टर्मिनलमध्ये ‘एनपीआर’ (नंबर प्लेट रेकग्निशन) कॅमेरे बसविले जात आहेत. .येत्या आठवडाभरात याची अंमलबजावणी होणार असून, १२ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबणाऱ्या वाहनचालकांकडून अतिरिक्त शुल्काच्या स्वरूपात दंड आकारला जाईल. पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये दररोज सुमारे १५ हजार वाहनांची वाहतूक होते. अनेक वाहनचालक प्रवाशांची वाट पाहत टर्मिनलच्या परिसरात तासन् तास थांबून राहतात.यामुळे टर्मिनलमध्ये वाहतूक कोंडी होते. विशेषतः रात्रीच्या वेळी विमानांची वाहतूक जास्त असते, अशा वेळी कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. टर्मिनलच्या आत आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना याचा थेट फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विमानतळ प्रशासनाने ‘ड्वेल टाइम’ पद्धतीचा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..कसे काम करणार ‘एनपीआर’?टर्मिनलच्या परिसरात विविध ठिकाणी सहा ‘एनपीआर’ बसविण्याचे काम सुरू आहे.टर्मिनलमध्ये दाखल होणाऱ्या, बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक वाहनांच्या नंबर प्लेटवर नजर.नंबर प्लेट स्कॅन करून संबंधित वाहन किती वेळ टर्मिनलमध्ये थांबले आहे, हे ठरविणार.१२ मिनिटांपेक्षा अधिक वाहन थांबल्यास संबंधित वाहनाची माहिती यंत्रणेला दिली जाईल.त्या वाहनचालकांकडून निर्धारित दंड वसूल केला जाईल. (दंडाची रक्कम अद्याप ठरलेली नाही) .पुणे विमानतळावरील स्थिती (दैनंदिन)सुमारे १५ हजार - चारचाकीची संख्यासुमारे २०० - विमानांची संख्यासुमारे ३५ हजार - प्रवासी संख्या१० पार्किंग बे१० एरोब्रिज .टर्मिनलमध्ये दाखल होणाऱ्या वाहनांसाठी वेळेची मर्यादा लागू करीत आहोत. यासाठी अहवाल पाठविला आहे. दरम्यान, ‘एनपीआर’ कॅमेरे बसविण्यास सुरुवात केली आहे. मंजुरी मिळताच ‘ड्वेल टाइम’ लागू केला जाईल.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे‘टर्मिनल’च्या आवारात वाहने कोंडी करीत आहेत. अशा वाहनचालकांमुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. हे थांबविण्यासाठी ‘ड्वेल टाइम’ लागू केले जात आहे. त्यामुळे वाहनांवर वेळेचे अंकुश असणार आहे. टर्मिनलमध्ये थांबण्यासाठी १२ मिनिटांची मर्यादा असणार आहे.- युवराजसिंग रजपूत, उपाध्यक्ष, एरोमॉल, पुणे.आधीपासूनच ‘येथे’ नियम लागूचेन्नई, हैदराबाद, बंगळूरसारख्या देशातील महत्त्वाच्या विमानतळावर वाहनांसाठी आधीपासूनच वेळेचे बंधन आहे. साधारणपणे १० मिनिटांची मर्यादा ठरवून दिली आहे. यापेक्षा अधिक वेळ थांबल्यास ५०० ते १५०० रुपयापर्यंत दंड आकारला जात आहे. पुण्यासाठी वेळेची मर्यादा ठरविण्याचा प्रस्ताव पाठविला गेला. यात सुमारे १२ मिनिटांची मर्यादा दिली असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..याचे फायदे कोणते?टर्मिनलमध्ये अनावश्यक थांबणाऱ्या वाहनांवर कारवाई.टर्मिनलमध्ये वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत.गुन्ह्यात वापर झालेल्या वाहनांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे सोपे.रात्रीच्या वेळी किंवा खराब हवामानातही इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानामुळे हे कॅमेरे नंबर प्लेट सहजपणे स्कॅन करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.