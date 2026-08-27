अजंठा चौक रस्त्यावर
वाहतूक शाखेचे लक्ष
सातारा, ता. २७ : शहराच्या विविध भागांतील चौक अतिक्रमणमुक्त करण्यासह वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी शहर वाहतूक शाखा तसेच सातारा पालिका सक्रिय झाली आहे. शहर वाहतूक शाखेने गोडोली नाका ते अजंठा चौक या रस्त्यावर लक्ष केंद्रित केले असून, या मार्गावर अस्ताव्यस्त थांबणाऱ्या वाहनधारकांना सूचना करत वाहतुकीचे नियम पाळण्याचे आवाहन सुरू केले आहे.
गोडोली नाका ते अजंठा चौक हा मार्ग रहदाराची असून, त्यावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ सुरू असते. या मार्गावर वेगवेगळ्या वाहनांची दुरुस्ती करणारी गॅरेज तसेच वाहन विक्रीची शोरूम देखील आहेत. या गॅरेज तसेच इतर ठिकाणी येणारी वाहने रस्त्याकडेलाच अस्ताव्यस्त थांबलेली असतात. यामुळे मुख्य मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांना अनेकदा त्यांचा अडथळा होता. हे लक्षात आल्यानंतर शहर वाहतूक शाखेचे सहाय्यक निरीक्षक राजेंद्र माने यांनी या भागाची कर्मचाऱ्यांसमवेत पाहणी केली.
पाहणी करत असतानाच त्यांनी गॅरेज तसेच वाहन विक्री करणाऱ्यांना वाहने रस्त्याकडेला उभी न करता इतर वाहनांना धोका होणार नाही, अशा पद्धतीने सुरक्षित उभे करण्याच्या सूचना केल्या. सूचना करताना वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याचे तसेच रस्त्याकडेला असणाऱ्या मोकळ्या जागेवर व्यावसायिक साहित्य न ठेवण्याचे आवाहनही केले. सूचना करूनही परिस्थितीत बदल न झाल्यास आगामी काळात कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. गेल्या काही दिवसांपासून वाहतूक शाखेने राबविलेल्या उपक्रमांमुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत झाली आहे.
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