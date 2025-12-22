India Pakistan Relations: दहशतवादाला माफी नाही, पण संवाद हवा; अजय बिसारियांची स्पष्ट भूमिका

पुणे : ‘‘पाकिस्तान, काश्मीर प्रश्न वेगवेगळ्या स्तरांवर हाताळणे आवश्यक आहे. दहशतवादाविरोधातील संतापाची योग्य हाताळणी आवश्यक आहे. दहशतवाद सहन केला जाणार नाही, हे पाकिस्तानला दाखवून देतानाच चर्चेचा मार्ग खुला ठेवला पाहिजे,’’ असे मत भारताचे पाकिस्तानातील माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी व्यक्त केले..राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे आयोजित ‘पुणे पुस्तक महोत्सवा’तील पुणे लिट फेस्टमध्ये ‘इनसाइड पाकिस्तान : डिप्लोमॅटिक लाइव्हज्, पर्सनल ट्रुथ्स’ या विषयावरील सत्रात बिसारिया, माजी राजदूत रुची घनश्याम यांनी सहभाग घेतला..बिसारिया म्हणाले, ‘‘गेल्या ७५ वर्षांच्या भारताच्या इतिहासात भारत-पाक संबंधांत भारत लष्करी, राजनैतिक, सॉफ्ट पॉवर, हार्ड पॉवर वापरायला शिकला आहे. यापुढे दहशतवादी कृत्य केल्यास ‘ऑपरेशन सिंदूर’पेक्षा मोठी कारवाई होईल, याची पाकिस्तानला कल्पना आली. दहशतवादाबाबत आपली ‘न्यू नॉर्मल’ भूमिका असेल, तर पाकिस्तानची ‘न्यू अॅबनॉर्मल’ची तयारी आहे.’’.‘‘बांगलादेश पेटलेला आहे. ही अस्थिरता भारताच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. अजूनही परिस्थिती बदलत असल्याने या संकट काळाचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन आवश्यक आहे,’’ असे दोन्ही माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Video : अमेरिका पाकिस्तानला मदत का करते? माजी CIA एजंटकडून स्वत:च्याच सरकारची पोलखोल; देशाला हादरवणारी माहिती समोर... .‘‘भारत प्रगती करतो आहे, आर्थिक विकास होतो आहे. लोकशाही वातावरण, याविषयी पाकिस्तानातील सर्वसामान्य लोकांमध्ये आदराची भावना आहे. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी जे काही करता येईल, ते केले पाहिजे,’’ असे घनश्याम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.