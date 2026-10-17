अभिनेता अजय देवगण यांच्या जुहूमधील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचा हातोडा :

अजय देवगण यांच्या
बेकायदा बांधकामावर हातोडा
मुंबई, ता. १७ : जुहू येथील कपोल को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील अभिनेता अजय देवगण यांच्या बंगल्यात करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेने कारवाईचा हातोडा चालवला. पालिकेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता बंगल्याच्या अंतर्गत भागात भिंती, खिडक्या आणि संरचनेत फेरबदल केले जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पालिकेच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित केले. या बंगल्याच्या व्यावसायिक वापरावरून स्थानिक रहिवासी आणि देवगण कुटुंबीयांमध्ये वाद सुरू असून, पालिकेच्या या कठोर कारवाईमुळे हे प्रकरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
जुहू येथील एन. एस. रोड क्रमांक ११ वरील एस-१० या भूखंडावर अजय देवगण यांचा सुमारे सात हजार ८०२ चौरस फुटांचा आलिशान बंगला आहे. या बंगल्यात महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची कोणतीही मंजुरी न घेता अंतर्गत बदल केले जात असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी पालिकेने १० सप्टेंबरला ‘काम थांबवा’ नोटीस बजावली होती. या नोटीसवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी देवगण कुटुंबीयांनी पालिकेकडे चार आठवड्यांची मुदत मागून घेतली होती. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही आवश्यक परवानग्या किंवा संबंधित कागदपत्रे पालिकेकडे सादर करण्यात आली नाहीत. अखेर मुदत उलटून गेल्याने महापालिकेच्या पथकाने बंगल्यात प्रवेश करून अनधिकृत बांधकामाचा भाग तोडून टाकला.
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