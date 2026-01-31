गावचा विकास साधणे हीच दादांना श्रद्धांजली
नसरापूर, ता. ३१ : ‘‘अजितदादा हे खरे विकास पुरुष होते. आपण गावामध्ये एकोपा राखून गावचा सर्वांगीण विकास साधणे हीच खरी दादांना श्रद्धांजली ठरेल.’’ असे मत नसरापूर येथील निवृत्त पोलिस अधिकारी यशवंत कदम यांनी व्यक्त केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या श्रद्धांजली सभेमध्ये कदम बोलत होते. यावेळी नसरापूरच्या सरपंच उषा कदम, उपसरपंच इरफान मुलाणी, सदस्य नामदेव चव्हाण, सुधीर वाल्हेकर, रोहिणी शेटे, अश्विनी कांबळे, हनुमंत कदम, प्रकाश चाळेकर, काशिनाथ पालकर, दत्तात्रेय कदम, अरुण झोरे, राजुद्दिन तांबोळी, ज्ञानेश्वर झोरे, सचिन कदम, पांडुरंग कदम, किरण जंगम, सुधीर शेडगे, रवींद्र शेडगे, विक्रम कदम, सतीश वाल्हेकर आदी उपस्थित होते.
अजितदादांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. हनुमंत कदम यांनी त्यांना लाभलेला अजितदादांच्या सहवासाची माहिती दिली. सरपंच उषा कदम यांनी दादांच्या विकासाची संकल्पना राबवून आपण दादांच्या स्मृती जतन करूयात असे आवाहन त्यांनी केले.
