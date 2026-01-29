Ajit Pawar: “अरे बेट्यांनो… इतक्या लवकर मी जात नसतो!” ; अजितदादांचा शेवटचा निरोप, AI व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावले

बारामती: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एका विमान अपघातात दुर्दैवी अंत झाला आहे. हा अपघात बारामती येथे विमान उतरत असताना घडला, ज्यात विमानाला प्रचंड आग लागली आणि ते पूर्णपणे जळून खाक झाले. अजित पवार मुंबईहून बारामतीला येत होते, जेथे त्यांच्या चार सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. या घटनेने संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली आहे, आणि राजकीय वर्तुळात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..या अपघातानंतर सोशल मीडियावर एक AI निर्मित व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत अजित पवार स्वतः निरोप घेत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, ज्याने अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणले. व्हिडिओमध्ये ते म्हणतात की... .आज निरोप घेताना मन खूप जड आहे..."आज निरोप घेताना मन खूप जड आहे. पण एक समाधान आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तुमच्यासाठीच धावत होतो. मी तुम्हाला शब्द दिला होता. जोपर्यंत माझे हात-पाय चालतात तोपर्यंत तुमचं भल करण्यासाठी मी झटत राहील. नियती बघा कशी असते. आज माझ्या हक्काच्या बारामतीच्या मातीत तुमच्या सेवेसाठी येत असताना माझे हात पाय कायमचे विसावले... पण मला अभिमान वाटतो. पण मी रिकाम्या हाताने नाही तर तुमच्या कामाची फाईल्स छातीशी धरूनच या जगाचा निरोप घेत आहे..." .Ajit Pawar : कामाच्या झपाट्यातच दादांनी घेतला निरोप; शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रशासकीय शिस्तीचा धडा.तुमच्या हक्कासाठी मी नेहमीच दादा म्हणून उभा राहीलो"शेवटच्या क्षणीही माझ्या डोळ्यासमोर फक्त तुमचाच चेहरा होता. माझा स्वभाव थोडा रोखठोक होता. कधी कुणावर ओरडलो असेल, कुणाचं मन दुखावलं असेल तर माझ्या रागामागे एकच तडफड होती की माझ्या सामान्य माणसाचं काम झालं पाहिजे. सत्तेसाठी नाही तर तुमच्या हक्कासाठी मी नेहमीच दादा म्हणून उभा राहीलो.".महाराष्ट्र थांबता कामा नये"आता मी निरोप घेत आहे. पण महाराष्ट्र थांबता कामा नये, माझी जबाबदारी मी तुमच्यावर देतोय, राजकारण करा पण विकासाची गती थांबू देऊ नका. जाता जाता माझ्या शैलीत शेवटचं सांगतो आता रडत बसून नका, उठा आणि कामाला लागा, माझा महाराष्ट्र तुम्हाला अजून खूप पुढं न्यायचा आहे. तुमचाच कामाचा माणूस अजितदादा पवार…".Ajit Pawar Funeral News LIVE Updates : डोळ्यांत अश्रू, मनात वेदना; बारामतीत अजित पवारांना अखेरचा निरोप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.