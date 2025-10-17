Baramati Development : बारामतीत १२ राष्ट्र पुरुषांचे अर्ध पुतळे उभारले जाणार : अजित पवार

माळेगाव : राष्ट्र पुरुषांच्या स्मृती जपण्याच्या आणि नव्या पिढीला प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने बारामती शहरात विविध १२ राष्ट्र पुरुषांचे अर्ध पुतळे उभारण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे शहराच्या सांस्कृतिक वैभवात आणि ओळखीत भर पडणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. विशेषतः यावेळी पवार यांच्या या उपक्रमाचे नागरिक व सामाजिक संस्थांकडून स्वागत करण्यात येत आहे..बारामती नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने कसबा येथे श्री संत सावता माळी सभागृहाच्या नूतन वास्तुचे भूमी पूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी झालेल्या सभेत पवार बोलत होते. श्री संत शिरोमणी यांचे १९ वे वंशज हभप सावता महाराज वसेकर, हभप प्रभू महाराज माळी, राजवर्धन शिंदे, सचिन सातव, पोर्णिमा तावरे, नितीन शेंडे, ज्योती लडकत, दिलीपराव फरांदे, बबलू देशमुख, प्रशांत सातव, वनिता बनकर, राजेंद्र बनकर, हिंगणे, सीईओ श्री.भुसे आदी उपस्थित होते..बारामतीमध्ये शिवाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे याआगोदरच उभारल्याचे आपल्याला समाधान आहे, असे सांगून पवार म्हणाले,`` बारामतीत १२ थोर पुरषांचे अर्धपुतळे उभारण्यासाठी प्रशासकीय इमारत शेजारील जागा निश्चित केली आहे. त्यामध्ये महात्मा ज्योतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, अण्णा भाऊ साठे, मौलाना आझाद, महात्मा गांधी, शाहू महाराज, उमाजी नाईक आदी मान्यवरांचे पुतळे उभारले जाणार आहेत. प्रत्येक पुतळा हा त्या व्यक्तिमत्त्वाच्या कार्याचा आणि विचारांचा सन्मान म्हणून उभारला जाणार आहे. त्या सोबत माहिती फलक आणि सुशोभिकरणाची कामेही करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बारामतीचा अभिमान हा सर्व जाती धर्मातील लोकांना वाटणार आहे. ``.Ratnagiri Crime News : अश्लील चाळे करणाऱ्या कोकरे महाराजावर पोक्सोंतर्गत आणखी एक गुन्हा, रत्नागिरीतील घटना.``बारामती शहराच्या सौंदर्यवर्धनासोबतच या पुतळ्यांमुळे बारामतीच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक जाणीवेचीही जपणूक होणार आहे. यापुढील काळात हे शहर स्वच्छ व सुंदर राहण्यासाठी बारामतीकरांचा पाटींबा खूप महत्वाचा आहे. परंतु काही लोक या विकास प्रक्रियेला खिळ कशी पडेल, असे वर्तन करतात. विकास कामातील साहित्याची चोरी करतात, कचरा टाकून बारामती अस्वच्छ करतात. त्यांच्यावर यापुढे दोन लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करणार आहे. याशिवाय जे लोक अशा बेजवाबदार लोकांचे फोटो अथवा पुरावे देतील अशांना १ लाख रुपयांचे बक्षिस देण्याचा माझा शासनस्तराव प्रयत्न आहे,`` असाही मानस पवार यांनी बोलून दाखविला. बारामती नीरा नदीवर आणखी दशक्रिया विधीचे घाट बांधणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..बारामती कोणी बदलविली हे जर सामान्य बारामतीकरांना विचारले तर ते अजित पवार यांचेच नाव घेतील. असे असताना काहींनी माझी साथ सोडली. परंतु माझ्यासोबत सामान्य बारामतीकर राहिल्याने मी आज ताठ मानेने महाराष्ट्रात फिरतो. यापुढेही बारामतीकरांच्या अशिवार्दाने सन्मानाने सर्वत्र फिरणार आहे, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.