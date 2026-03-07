Rohit Pawar : व्हीएसआर कंपनीवर अद्याप गुन्हा का नाही?

पुणे - बारामती येथील विमान अपघात प्रकरणात एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआयबी) चा अहवाल आल्यानंतर व्हीएसआर व्हेंचर्स कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आठ दिवस उलटूनही सीआयडीकडून कारवाई झालेली नाही..‘एएआयबी’च्या अहवालात त्रुटी असल्याचा दावा करीत या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. दरम्यान, ‘एएआयबी’चा अंतिम अहवाल आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांकडून आश्वासन देण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले..आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ६) पाषाण येथील सीआयडी मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पवार म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणात गुन्हा नोंदविला जात नाही. यावेळीही अधिकाऱ्यांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यास नकार देत अंतिम अहवाल आल्यानंतरच कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले..या प्रकरणी चौकशीसाठी आलेले व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंग यांना ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट’ देण्यात आली. तसेच, त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना एके-४७ शस्त्रासह प्रवेश देण्यात आला. ‘डीजीसीए’ला वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, सिंग यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..सीआयडीतील अधिकारी चांगले आहेत, परंतु त्यांच्यावर कोणाचा तरी दबाव आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न झाला, तरी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार आहोत. हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची दिल्लीत भेट घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वादरोहित पवार आणि त्यांचे पदाधिकारी सीआयडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी सर्व पदाधिकाऱ्यांना कार्यालयात न सोडता पाच-सहा जणांनाच सोडता येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यावरून अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. त्यावेळी पवार यांनी मध्यस्थी करत वाद मिटवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.