पुणे

Rohit Pawar : व्हीएसआर कंपनीवर अद्याप गुन्हा का नाही?

बारामती विमान अपघात प्रकरण, ‘एएआयबी’च्या अहवालात त्रुटी असल्याचा दावा
Rohit Pawar

Rohit Pawar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - बारामती येथील विमान अपघात प्रकरणात एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआयबी) चा अहवाल आल्यानंतर व्हीएसआर व्हेंचर्स कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आठ दिवस उलटूनही सीआयडीकडून कारवाई झालेली नाही.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Rohit Pawar
Baramati
crime
FIR
Plane Crash

Related Stories

No stories found.