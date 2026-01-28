भिगवण परिसरात अश्रू अनावर
भिगवण, ता. २८ : भिगवण परिसरात अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी कळताच बुधवारी (ता.२८) बाजारपेठ बंद करण्यात आली. विकासाठी धमक असणारा नेता हरपला, अशा शब्दात येथील सामान्य नागरिकांनी बाजारपेठ बंद ठेवत पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी काहींना अश्रू अनावर झाले होते तर काही कार्यकर्ते थेट बारामतीच्या दिशेने रवाना झाले.
पवार विविध कार्यक्रमानिमित्ताने इंदापूर तालुक्यातील भिगवण व परिसरातील अनेक पदाधिकारी व नागरिकांशी थेट संबंध होता. भिगवण जवळील स्वामी चिंचोली (ता.दौंड) येथील विद्या प्रतिष्ठानचे शैक्षणिक संकुल, दौंड शुगर साखर कारखाना या निमित्ताने अजित पवार यांचा भिगवणशी नेहमी संपर्क असे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने भिगवण-शेटफळगढे जिल्हा परिषद गटातील अनेक कार्यकर्त्यांनी उमेदवारीसाठी थेट अजितदादांनाच गळ घातली होती.
पवार यांच्या निधनाची बातमी कळताच भिगवण, तक्रारवाडी, मदनवाडीमधील व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे बाजारपेठ बंद केली. काही कार्यकर्त्यांनी तर आपल्या लाडक्या नेत्याच्या अंतिम दर्शनासाठी थेट बारामती गाठली. भिगवण व परिसरातील राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील नागरिकांकडून दादांच्या अकाली निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना त्यांना अश्रू अनावर होत होते.
