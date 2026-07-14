पुणे

Pune: अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त सायकल स्पर्धेत साडेतीन हजार स्पर्धक होणार सहभागी

3,500 Cyclists to Participate in Pune-Baramati Race: अजित पवार जयंती, पुणे-बारामती सायकल स्पर्धा आणि राष्ट्रीय सायकलपटू यांच्या सहभागाने यंदाची स्पर्धा रंगणार आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कृष्णकांत कोबल

हडपसर: पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे तथा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे भूतपूर्व अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जन्मदिनी आयोजित केल्या जाणाऱ्या या वर्षीच्या सायकल स्पर्धेत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूंसह सुमारे साडेतीन हजार स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. पवार यांच्या जन्मदिनी २२ जुलै रोजी पुणे ते बारामती अशी ही स्पर्धा होत आहे. येथील अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयात या स्पर्धेची नियोजन बैठक झाली. त्यामध्ये संस्थेचे मानद सचिव ॲड. संदीप कदम यांनी ही माहिती दिली.

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