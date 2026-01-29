पुणे

Ajit Pawar Death: 'दादा लवकर येणार आहेत, चला लवकर' फोनाफोनी सुरू होती, मात्र...; डोर्लेवाडी सभेचे ठिकाणे सुनसान झाली

Ajit Pawar Baramati Rallies Cancelled After Tragic News Shocks Party Workers : अपघाताची बातमी समजताच बारामती तालुक्यातील सर्व प्रचारसभा रद्द; डोर्लेवाडीत क्षणात पसरली स्मशान शांतता
Ajit pawar

Ajit pawar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

डोर्लेवाडी, ता. २८ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीत आज (ता. २८) चार प्रचार सभा आयोजित केल्या गेल्या होत्या. नीरावागज येथे सकाळी दहाला होणाऱ्या पहिल्या सभेची तयारीही पूर्ण झाली होती. ग्रामपंचायत इमारतीसमोर सकाळपासून उत्साही कार्यकर्त्यांची गर्दीही झाली होती. 'दादा लवकर येणार आहेत, चला लवकर' अशी फोनाफोनी सुरू होती. मात्र, तत्पूर्वीच अजितदादांच्या अपघाताची बातमी समजली अन् सभेसाठी गर्दीने भरलेल्या ठिकाणी स्मशान शांतता पसरली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Related Stories

No stories found.