अजित पवार यांचे निधन करमाळ्यात कडकडीत बंद
करमाळा ः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याची माहिती समजताच करमाळा शहरात नागरिकांनी उत्स्फूर्त बंद ठेवला. करमाळ्यासह केम, कंदर, जेऊर, कोर्टी, वीट येथेही कडकडीत बंद पाळण्यात आला. अजितदादा पवार व करमाळ्याचे घनिष्ठ संबंध होते. करमाळा तालुक्यातील आमदार नारायण पाटील, माजी आमदार संजयमामा शिंदे, माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांच्याशी त्यांचा स्नेह होता. करमाळा तालुक्याचे शेजारी असलेल्या कर्जत तालुक्यातील बारडगाव येथे अंबालिका साखर कारखाना अजित पवार यांनी उभारलेला होता. या कारखान्यास तालुक्यातील ऊस उत्पादक ऊस घालतात. यामुळे अजितदादांची आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संबंध निर्माण झाले होते. अजितदादांच्या दुःखद निधनानिमित्त करमाळा शहरात ठिकठिकाणी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
