Ajit Pawar Family Tree : बारामतीपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय वारसा; अनेकांना माहिती नाहीये पवार कुटुंबाची 'ही' प्रेरणादायी कहाणी

Ajit Pawar Passed Away: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि धडाडीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar Death) यांचे आज २८ जानेवारीला सकाळी एका विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. बारामती विमानतळावर उतरताना त्यांच्या खाजगी विमानाला (Learjet 45) अपघात झाला. या भीषण दुर्घटनेत अजित दादांसह विमानातील सर्व ५ जणांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या आकस्मिक जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत याला दुर्दैवी घटनेला 'जनतेच्या नेत्याचा अंत' असे संबोधले आहे..अजित दादांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि फॅमिली ट्रीबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर...पवार कुटुंबाचा पायाअजित पवार यांच्या कौटुंबिक वृक्षाची मुळे बारामतीमधील शेती आणि सहकार चळवळीत आहेत. त्यांचे वडील अनंतराव पवार हे शरद पवार यांचे मोठे बंधू होते. अनंतरावांनी राजकारणाऐवजी सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात रस दाखवला, तर अजित दादांनी त्यांचे काका शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकीय वारसा पुढे नेला. NCP (अजित पवार गट) च्या इतिहासात अजित दादांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. .Ajit Pawar Plane Crash : विमान धावपट्टीवर आलं अन् अचानक... अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरार .पत्नी सुनेत्रा पवार यांची साथअजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) या सध्या राज्यसभा खासदार आहेत. त्या स्वतः एक खंबीर नेतृत्व असून त्यांनी विद्या प्रतिष्ठान आणि 'इन्व्हायरोन्मेंटल फोरम ऑफ इंडिया'च्या माध्यमातून बारामतीत मोठे सामाजिक जाळे निर्माण केले आहे. सुनेत्रा पवार यांनी नेहमीच अजित दादांच्या राजकीय प्रवासात पडद्यामागून मोठी भूमिका बजावली आहे. .Ajit Pawar Plane Crash : मोठी बातमी ! अजित पवार यांच्या विमानाला भीषण अपघात, ६ प्रवाशांचा मृत्यू, बारामतीत लॅंडिंग दरम्यान दुर्घटना.पुढची पिढीअजित पवार यांना दोन मुलगे आहेत. पार्थ पवार (Parth Pawar) ज्यांनी २०१९ मध्ये मावळ लोकसभा मतदारसंघातून नशीब आजमावले. ते कुटुंबाचा राजकीय वारसा पुढे नेत आहेत. दुसरे पुत्र जय पवार (Jay Pawar) हे प्रामुख्याने कौटुंबिक व्यवसाय आणि बारामतीमधील पक्षसंघटनेच्या बांधणीत सक्रिय असतात. हे दोन्ही तरुण नेते आपल्या वडिलांच्या शिस्तीचा आणि कामाच्या शैलीचा वारसा जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मायनेता महाराष्ट्रनुसार त्यांच्या राजकीय कार्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे..विस्तारलेला राजकीय वृक्षपवार कुटुंबाचा विस्तार मोठा असून त्यात सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) (चुलत बहीण), रोहित पवार (Rohit Pawar) (पुतणे) आणि सदानंद सुळे (Sadanand Sule) यांचा समावेश होतो. राजकीय मतभेद असले तरी कौटुंबिक स्तरावर पवार कुटुंब नेहमीच एकसंध राहिले आहे. अजित दादांनी आपल्या कारकिर्दीत सहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवून कुटुंबाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.