पुणे

Ajit Pawar Family Tree : बारामतीपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय वारसा; अनेकांना माहिती नाहीये पवार कुटुंबाची 'ही' प्रेरणादायी कहाणी

Ajit Pawar Death Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान Learjet 45 विमानाच्या भीषण अपघातात दुःखद निधन झाले.
Ajit Pawar Death

ajit pawar family tree

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Ajit Pawar Passed Away: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि धडाडीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar Death) यांचे आज २८ जानेवारीला सकाळी एका विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. बारामती विमानतळावर उतरताना त्यांच्या खाजगी विमानाला (Learjet 45) अपघात झाला. या भीषण दुर्घटनेत अजित दादांसह विमानातील सर्व ५ जणांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या आकस्मिक जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत याला दुर्दैवी घटनेला 'जनतेच्या नेत्याचा अंत' असे संबोधले आहे..अजित दादांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि फॅमिली ट्रीबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर..

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
maharashtra
family
death news
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Plane Crash

Related Stories

No stories found.