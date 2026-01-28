Ajit Pawar Last Video: आठवणीतले अजितदादा… मनमोकळ्या हास्याचा 'हा' शेवटचा व्हिडिओ अश्रूंमध्ये सोडून गेला

पुणे

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज एका विमान अपघातात अकस्मात निधन झाले आहे. ही घटना राज्यासाठी एक मोठा धक्का ठरली असून, त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. अजित पवार, ज्यांना 'अजितदादा' या नावाने प्रेमाने ओळखले जायचे, त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक युग संपुष्टात आल्यासारखे वाटते. त्यांच्या शेवटच्या काळातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यात ते मनमोकळे हसताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ त्यांच्या जीवनातील शेवटचा हास्यपूर्ण क्षण म्हणून ओळखला जात आहे, ज्यात एक मजेदार किस्सा घडला होता.

