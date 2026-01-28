Ajit Pawar Last Video: आठवणीतले अजितदादा… मनमोकळ्या हास्याचा 'हा' शेवटचा व्हिडिओ अश्रूंमध्ये सोडून गेला

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज एका विमान अपघातात अकस्मात निधन झाले आहे. ही घटना राज्यासाठी एक मोठा धक्का ठरली असून, त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. अजित पवार, ज्यांना 'अजितदादा' या नावाने प्रेमाने ओळखले जायचे, त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक युग संपुष्टात आल्यासारखे वाटते. त्यांच्या शेवटच्या काळातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यात ते मनमोकळे हसताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ त्यांच्या जीवनातील शेवटचा हास्यपूर्ण क्षण म्हणून ओळखला जात आहे, ज्यात एक मजेदार किस्सा घडला होता..काय आहे किस्सा?ही घटना घडली ती पुण्यातील पुरंदर तालुक्यात. अजित पवार येथे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधत होते. या बैठकीत त्यांनी राजकारण आणि ठेकेदारी या दोन क्षेत्रांमधील सीमारेषेवर भाष्य केले, ज्यामुळे उपस्थितांमध्ये चर्चेची लहर उठली. त्यांनी तालुक्यातील एकूण १२ उमेदवारांबाबत एक रोचक प्रश्न उपस्थित केला: या पैकी किती जण ठेकेदार म्हणून काम करतात? या प्रश्नावर एका उमेदवाराने लगेच उत्तर दिले की, "मी स्वतः गेल्या तीस वर्षांपासून ठेकेदारी करतो, पण माझी पत्नी मात्र त्यात सहभागी नाही." हे उत्तर ऐकून अजित पवारांसह संपूर्ण सभागृहात हास्याचा कल्लोळ उडाला..जुन्या प्रथा आणि पद्धतींवर कडक टीकाया हलक्या-फुलक्या प्रसंगानंतर अजित पवार यांनी आपली भूमिका अतिशय स्पष्टपणे मांडली. ते म्हणाले की, व्यक्तीने एकतर पक्षाचे समर्पित कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी म्हणून काम करावे, नाहीतर ठेकेदारीच्या व्यवसायात राहावे. दोन्ही क्षेत्रे एकत्र मिसळणे हे योग्य नाही. त्यांनी याबाबत जुन्या प्रथा आणि पद्धतींवर कडक टीका केली. पूर्वीच्या काळात जिल्हा परिषदेसारख्या संस्थांमध्ये एकच व्यक्ती सदस्य आणि ठेकेदार अशी दुहेरी भूमिका बजावायची. अशा वेळी तो व्यक्ती आपल्या नातेवाईकांना, जसे की पुतणे किंवा मेहुणे यांना, विविध कामे देऊन संपूर्ण यंत्रणा विस्कळीत करायचा. अजित पवार यांनी हे उदाहरण देत सांगितले की, अशी प्रथा त्यांच्या स्वतःच्या बारामती क्षेत्रातही त्यांनी कधीच मान्य केली नाही. त्यांनी नेहमीच पारदर्शकता आणि नैतिकतेच्या मुद्द्यावर भर दिला..राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चाअजित पवार यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ठेकेदारी आणि राजकारण यांच्यातील नातेसंबंध हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. अनेकदा राजकीय पदांचा वापर करून ठेकेदारांना फायदा मिळवून दिला जातो, ज्यामुळे सामान्य जनतेच्या हक्कांचे हनन होते. अजित पवार यांनी या मुद्द्यावर बोलताना आपल्या नेहमीच्या शैलीत, थेट आणि निर्भीडपणे मते मांडली. त्यांच्या या दृष्टिकोनामुळे ते नेहमीच वेगळे ठरले. पुरंदर तालुक्यातील हा संवाद कार्यक्रम त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील एक महत्त्वाचा भाग होता, ज्यात ते कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत होते..जीवनातील हा शेवटचा हास्यपूर्ण प्रसंगआजच्या या दुःखद घटनेने त्यांच्या जीवनातील हा शेवटचा हास्यपूर्ण प्रसंग अधिकच हृदयस्पर्शी वाटतो. अजित पवार यांचे निधन हे महाराष्ट्रासाठी अपूरणीय नुकसान आहे. त्यांच्या योगदानाची आठवण कायम राहील. राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांकडून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.