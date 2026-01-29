माढयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सर्वपक्षीय श्रध्दांजली
माढा ः येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना सर्व पक्षीय नेतेमंडळी व नागरिक.
अजितदादांना माढ्यात
सर्वपक्षीयांकडून श्रद्धांजली
माढा, ता. २९ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या वृत्ताने शहरातील बाजारपेठ बंद करण्यात आली. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात अजित पवार यांना सर्वपक्षीय नेतेमंडळी व नागरिकांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.
यावेळी माजी आमदार धनाजीराव साठे, प्रा. शिवाजीराव सावंत, नगराध्यक्षा मीनल साठे, उपनगराध्यक्षा कल्पना जगदाळे, दादासाहेब साठे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य आनंदराव कानडे, पंचायत समितीचे माजी सदस्य पृथ्वीराज सावंत, वाकावचे सरपंच ऋतुराज सावंत, संभाजी ब्रिगेडचे दिनेश जगदाळे, नगरसेवक आजिनाथ माळी, मुन्ना साठे, नितीन साठे, गंगाराम पवार, राहुल लंकेश्वर, भैया खरात, वंचितचे रवी सरवदे, संतोष जुगदार, दादा भांगे, शहाजी चवरे, महेश चवरे, नगरसेवक राजू गोटे, आदित्य भांगे, समर्थ भांगे, रणदिवेवाडीचे माजी सरपंच दिगंबर इंगळे, बाबा मस्के, शंभूराजे साठे, चंद्रकांत कांबळे, सचिन कांबळे, देविदास कदम यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते. माढा शहर डॉक्टर असोसिएशन व इतर अनेक सेवाभावी संस्थांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहताना माजी आमदार धनाजीराव साठे व नगराध्यक्षा मीनल साठे यांचा कंठ दाटून आला.
घरातला माणूस गेल्याची भावना : प्रा. सावंत
सोनारी येथील भैरवनाथ शुगर कारखान्याच्या उभारणीत अजितदादांची आपल्याला मदत झाली. २००९ च्या विधानसभेवेळी अजितदादांशी बराच वेळ चर्चा झाली होती. पक्ष कुठलाही असला तरी अजितदादा नेहमी आपल्याशी प्रेमाने वागले. माझे बंधू वारल्यानंतर जी भावना होती तीच भावना आज मला जाणवत आहे, अशी भावना प्रा. शिवाजीराव सावंत यांनी व्यक्त केली.
