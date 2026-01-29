Ajit Pawar : आसमंतात झेपावणाऱ्या ज्वाळांना हात जोडत कार्यकर्त्यांनी दादांना दिला अखेरचा निरोप!

बारामती : मैदानातील धुळीचे लोट अंगावर झेलत "दादांना शेवटचे भेटू" असे सांगणाऱ्या माय - माऊली हुंदके देत तिरंगी ध्वजात लपेटलेले दादांचा देह आपल्या लेकराला दाखवत राहिली, लाखांच्या गर्दीत घशाला कोरड पडलेली असूनही "एकच वादा अजित दादा" अशी घोषणा देणारा अवघ्या तिशीतला तरूण धाय मोकलून रडत होता...तर, मैदानाच्या कोपऱ्यात ८६ वर्षांच्या आजोबांची "दादा तुम्ही परत या" ही आर्त साद काळजाचा ठाव घेत राहिली.दादांच्या जाण्यामुळे झालेल्या दुःखाने इथला प्रत्येकजण आतून तुटला होता, त्यातच "शांत व्हा, आता आपण दादांना शेवटचा निरोप देऊ" हे धीरगंभीर शब्द मैदानात घुमले अन् उपस्थित शेकडो कार्यकर्त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. आत्तापर्यंत भावनांना घातलेली आवर सैल करत, देहभान विसरून शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी व बारामतीकारांनी आपल्या लाडक्या दादांच्या नावाने टाहो फोडला ! आसमंतात झेपावणाऱ्या ज्वाळांना हात जोडत दादांना लाखो कार्यकर्त्यांनी अखेरचा निरोप दिला ! .Premium| Gandhian socialist leader: सेवेतून समाजवादाची साधना करणारे डॉक्टर डॉ. जी. जी. पारीख\n.लाखो कार्यकर्त्यांची पावले वळली बारामतीकडेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यापासून ते सर्वसामान्य नागरिक, बारामतीकर यांना मोठा धक्का बसला. तरीही काळजावर दगड ठेवत उपमुख्यमंत्री पवार यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी पुणे, पिंपरी चिंचवड, अहिल्यानगर, नाशिक, नांदेड, परभणी, सोलापूर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रायगड, मुंबई अशा राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून डोंगराएवढ दुःख हृदयात घेऊन दादांच्या अखेरच्या लाखो कार्यकर्त्यांची पावले बुधवारी रात्रीपासूनच बारामतीकडे वळली. कोणी खासगी वाहनाने तर असंख्य कार्यकर्त्यांनी बस, रेल्वे, टेम्पो, रिक्षा अशा मिळेल त्या वाहनांमधून सकाळपर्यंत बारामती गाठली. २ ते ३ किलोमीटर पायी चालत वयोवृद्ध, महिला, तरुण - तरुणी, लहान मुलांनी विद्या प्रतिष्ठानचे मैदान गाठले..दादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी वाट्टेल ते !\r\n\r\nदादांना अखेरचे जवळून पाहता येईल, यासाठी अनेकांनी मैदानात पोहोचल्यानंतर थेट अंत्यसंस्काराच्या चौथऱ्याजवळील बॅरिकेड्सजवळच बसण्यास प्राधान्य दिले. सकाळी साडे नऊ वाजल्यानंतर मैदानात कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढू लागली. विविध जिल्ह्यातील कार्यकर्ते समूहाने दाखल होऊ लागले, बघता बघता मैदान तुडूंब भरून गेले. कार्यकर्त्यांनी मैदानात उभे असलेले टेम्पो, ट्रक, पाण्याचे टँकर, मैदानातील मोठे वृक्ष, इमारतींचे छत कार्यकर्त्यांनी व्यापून टाकले. आपल्या लाडक्या नेत्याच्या आठवणीने व्याकुळ झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर दुःखाचे सावट स्पष्टपणे दिसत होते. तरुणांपासून ते वृद्धांपर्यंत अनेकजण दादांच्या नावाच्या घोषणा देत होते. एकच वादा..अजित दादा.., अमर रहे, अमर रहे अजित दादा अमर रहे, दादा तुम्ही परत या, अशा शब्दात कार्यकर्त्यांनी दिलेली आर्त साद आसमंतात घुमत राहिली.\r\n\r.अजित पवार यांचे मावळशी नाते.....अखेर "तो" क्षण आला ! सकाळी ठीक ११ वाजता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थिव विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात दाखल झाले, त्याक्षणी कार्यकर्त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. मागील दीड दिवस भावनांनावर ठेवलेले नियंत्रण त्याचक्षणी सुटले, कार्यकर्ते, पदाधिकारी बारामतीमधील नागरिक अक्षरशः धाय मोकलून रडू लागले. वयोवृद्ध नागरिकांना हे दुःख सहन झाले नाही, त्यांनी रडतच "आपला दादा कायमचा गेला रे" अशा शब्दात एकमेकांच्या गळ्यात पडून धीर देण्याचा प्रयत्न केला. अनेक तरुणी, महिला पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी अश्रूंना मोकळी वाट करून दिली. विशेषतः दादांच्या पार्थिवाला मुखाग्नी देतानाचा क्षण ही कार्यकर्त्यांसाठी कठीण गेला. पवार यांना निरोप देताना पोलिसांनी बंदुकीच्या तीन फैरी हवेत झाडल्या, अंत्यसंस्कारानंतर आगीच्या ज्वाळांकडे पाहत, हात जोडून उपस्थितांनी मोठ्या जड अंतःकरणाने आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप दिला. अंत्यसंकारानंतरही बहुतांश कार्यकर्ते, नागरिकांचे पाय मैदानातून निघत नसल्याचे वेदनादायी चित्र यावेळी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.