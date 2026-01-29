Ajit Pawar : परत या दादा....या घोषणेने उपस्थितांचे डोळे

बारामती : …परत या दादा परत या....अजित पवार अमर रहे....एकच वादा अजितदादा....अशा दिल्या जाणा-या घोषणा....डोळयातून वाहणारे अश्रू.....चेह-यावरची कमालीची अस्वस्थता.....मन सुन्न झालेले अशा अवस्थेतील लाखोंच्या जनसमुदायाच्या उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गुरुवारी (ता. 29) शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार झाले. अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने बारामती थकबली होती. आता पुढे काय....हा एकच प्रश्न प्रत्येकाच्या तोंडी होता. अंत्यसंस्कारासाठी केवळ बारामती व पुणे जिल्हाच नाही तर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यातूनही चाहते पहाटेपासूनच उपस्थित होते. .आपल्या लाडक्या नेत्याला निरोप देण्याप्रसंगी आपण समक्ष उपस्थित असावे, ज्या बारामतीच्या सर्वांगिण विकासासाठी त्यांनी आयुष्य वेचले, त्यांना अखेरचा निरोप द्यावा या एकाच भावनेतून लाखोंचा जनसमुदाय विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात एकत्रित झालेला गुरुवारी पाहायला मिळाला. जनतेचे अजित पवार यांच्यावर किती प्रेम होते याची प्रचिती जशी निवडणूकातून आली, तशीच त्यांना अखेरचा निरोप देतानाही जाणवली.अजित पवार यांचे पार्थिव जेव्हा विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात आले, त्या वेळेस दादांच्या असंख्य लाडक्य बहिणींना अश्रू आवरले नाहीत. अनेक भगिनी हमसून रडल्या..लाखोंच्या जनसमुदायाचे डोळे पाणावले.....अजित पवार यांना मुखाग्नी देण्यापूर्वी सुनेत्रा पवार यांनी त्यांचे दर्शन घेतले. त्यांच्या पायावर डोके ठेवून सुनेत्रा पवार काही क्षण स्तब्ध होत्या. त्यांचा बांध फुटला, लाडक्या दादांना अखेरचा निरोप देण्याची कल्पनाच त्यांना मान्य नव्हती, त्यांच्या चेहृ-यावर जे अतीव दुःख होते, ते पाहूनही उपस्थितांना गलबलून आले. पार्थ व जय पवार यांनी त्यांना सावरले. हा क्षण स्क्रीनवर पाहिल्यानंतर उपस्थित प्रत्येकाच्या डोळयात अश्रू होते.परत या परत या....या घोषणा होताना अनेकांच्या चेह-यावर दादा तुम्ही काहीही करुन परत या...तुमचे जाणे आम्हाला न पचणारे आहे,, असेच भाव होते. विद्या प्रतिष्ठानचे दहा एकरांचे मैदान आज अंत्यसंस्कारासाठी अपुरे पडले इतरी प्रचंड गर्दी चाहत्यांनी केली होती. केवळ पवार कुटुंबिय किंवा बारामतीकरच नव्हे तर अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन, रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपस्थित अनेक मान्यवरही अजित पवार यांच्या अकाली एक्झिटने निःशब्द होते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुंबियांनाही दादांच्या अचानक निधनाने मोठा धक्का बसला..Protest Against Amit Shah : अमित शहांविरोधात निदर्शने अन् संताप; क्रांती चौकात विविध पक्ष-संघटनांतर्फे आंदोलन.अंत्यसंस्काराच्या वेळेस पार्थ व जय पवार यांच्यासमवेत पवार कुटुंबिय देखील उपस्थित होते. अजित पवार यांच्या जाण्याचे दुःख प्रत्येकाच्या चेहृ-यावर स्पष्टपणे जाणवत होते, अनेकांना आपले अश्रू आवरणे कठीण होत होते. पार्थ व जय पवार यांनाही अजित पवार यांना अखेरचा निरोप देताना अश्रू आवरले नाहीत.अंत्यसंस्कार जवळून पाहता यावेत या साठी वेळ अकराची असतानाही अनेक बारामतीकर सकाळी आठ वाजल्यापासूनच विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात दाखल झाले होते. दोन ते तीन तास उन्हात बसून लोकांनी अंत्यसंस्काराच्या प्रक्रीयेत भाग घेतला. अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर पार्थ व जय पवार यांनी उपस्थितांना अभिवादन केले. त्या नंतर मैदानावरील गर्दी कमी करा असे आवाहन पोलिस करत होते, मात्र बारामतीकरांचा मात्र तेथून पायच निघत नव्हता..आता पुढे काय.....अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्काराप्रसंगी उपस्थित प्रत्येक बारामतीकराच्या तोंडी आता पुढे काय होणार हा एकच प्रश्न होता. बारामतीकरांचे पालकत्व स्विकारलेले वडीलबंधूसमान अजित पवार निघून गेल्याने निर्माण होणारी पोकळी कशी भरुन निघणार या विचाराने अनेकांना झोपच लागली नाही. काहीही अडचणी निर्माण झाल्यास हक्काने जाण्याची एकमेव जागा बारामतीकरांपुढे होती अजित पवार.....तेच निघून गेल्याने आता करायच काय....या विचाराने बारामतीकर अस्वस्थ आहेत.विकासप्रक्रीयेचे काय होणार.....अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षात बारामतीचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी जिवाचे रान केले होते. रस्ते, सुशोभिकरण, पाणी योजना, घरकुल योजना, पथदिवे, पदपथ, इमारती यासह सर्वच क्षेत्रात त्यांनी निधी खेचून आणत विकासाच्या प्रक्रीयेला कमालीचा वेग दिला होता. आता बारामतीच्या विकासाचे पालकत्व कोण स्विकारणार, अजित पवार यांची जागा कोण भरुन काढणार याचीच जागोजागी चर्चा आहे..आमचा आधारच गेला.....अजितदादांचा वचक व दरारा असा होता की आमच्याकडे वाकडया नजरेने पाहण्याची कोणाची हिंमत होत नसे, आज दादाच निघून गेल्यामुळे आमचा आधारच गेला....आता कोणाकडे आम्ही जायचे असा सवाल अंत्यविधीला उपस्थित काही लाडक्या बहिणींशी संवाद साधल्यावर त्यांनी केला. दादांच्या दरा-यामुळे बारामतीत महिला अत्यंत सुरक्षित होत्या, असेही त्यांनी नमूद केले.यांची होती प्रमुख उपस्थिती....केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुरलीधर मोहोळ, रामदास आठवले, प्रतापराव जाधव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुशीलकुमार शिंदे, प्रणिती शिंदे, अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दत्तात्रय भरणे, माणिकराव कोकाटे, छत्रपती शाहू महाराज, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, चंद्रकांत पाटील, धनंजय मुंडे, आंध्रप्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश, नीरज चंद्रशेखर, कृष्णाजी देवरालू, सी.एम. रमेश, रक्षा खडसे, माधुरी मिसाळ, नीलम गो-हे, आदिती तटकरे, गणेश नाईक, रवींद्र चव्हाण, हर्षवर्धन सपकाळ, सुनिल तटकरे, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, जयदीप कवाडे, डॉ. अमोल कोल्हे, राधाकृष्ण विखे पाटील, नरहरी झिरवाळ, राहुल कुल, धैर्यशिल मोहिते, मकरंद पाटील, हर्षवर्धन पाटील, विजय शिवतारे, शिवेंद्रराजे भोसले, अशोक उईके, मंगलप्रभात लोढा, संजय राठोड, राजेंद्र गवई, ओमराजे निंबाळकर, शंभुराज देसाई, दत्तात्रय भरणे, अमित कल्याणी, खासदार श्रीकांत शिंदे, निवेदीता माने, संजय दिना पाटील, सचिन अहिर, मेघना बोर्डीकर, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.मिलिंद संगई, बारामती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 