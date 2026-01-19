पुणे

Ajit Pawar : “शहरविकासाला गती द्या, जनतेसाठी काम करा”– अजित पवारांचे नवनिर्वाचित नगरसेवकांना स्पष्ट निर्देश!

Pune Municipal Corporation : महापालिका निवडणुकीनंतर अजित पवार यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक घेत शहरविकास आणि लोकाभिमुख कामांवर भर देण्याचे निर्देश दिले.
पुणे : "नगरसेवक म्हणून काम करताना महापालिकेची प्रक्रिया, कायदे समजून घ्या. शहराच्या विकासासाठी चांगले काम करा, लोकाभिमुख कामांना प्राधान्य द्या' अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी पक्षाच्या गटनेता निवडीबाबतही चर्चा झाली, त्यावेळी गटनेता निवडीचे अधिकार पक्षाच्या नेत्यांकडून पवार यांना देण्यात आले.

