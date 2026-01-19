Ajit Pawar : “शहरविकासाला गती द्या, जनतेसाठी काम करा”– अजित पवारांचे नवनिर्वाचित नगरसेवकांना स्पष्ट निर्देश!

पुणे : "नगरसेवक म्हणून काम करताना महापालिकेची प्रक्रिया, कायदे समजून घ्या. शहराच्या विकासासाठी चांगले काम करा, लोकाभिमुख कामांना प्राधान्य द्या' अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी पक्षाच्या गटनेता निवडीबाबतही चर्चा झाली, त्यावेळी गटनेता निवडीचे अधिकार पक्षाच्या नेत्यांकडून पवार यांना देण्यात आले..महापालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रचाराची धुरा हाती घेत शहरामध्ये भाजप विरुद्ध प्रचाराचा अक्षरशः धुरळा उडवून दिला होता. प्रारंभी एकतर्फी वाटणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत पवार स्वतः उतरल्याने आरोप-प्रत्यारोपामुळे राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले होते. मात्र निवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारली, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला २७ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. निकालानंतर पवार यांनी सोमवारी बारामती होस्टेल येथे बैठक आयोजित करत पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे स्वागत करून त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रभारी शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील व आमदार चेतन तुपे उपस्थित होते. नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून पवार यांचा सत्कार करण्यात आला..Premium|Pune Film Festival : पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमांचा अनोखा अनुभव.पवार यांनी महापालिका निवडणुकीमध्ये आपण कुठे कमी पडलो, पक्षाने तयार केलेल्या पॅनेलमधील कोण पराभूत झाले, पराभूत होण्याची कारणे काय होती, हे नगरसेवकांकडून जाणून घेत आढावा घेतला. महापालिकेमध्ये पक्षाच्या गटनेता निवडीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, त्याबाबत पवार यांनी उपस्थित नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. पवार म्हणाले, "महापालिकेची निवडणूक आता झाली आहे. यापुढे चांगले काम करा. शहराच्या विकासाबाबत भूमिका घ्या. महापालिकेत अनेकदा निवडून गेलेल्या नगरसेवकांचे मार्गदर्शन घ्या.' दरम्यान, यावेळी उपस्थित नगरसेवकांनी मतदानावेळी मतदान यंत्रात झालेले बिघाड, यंत्र बंद पडणे व अन्य तांत्रिक चुकांचा पाढा पवार यांच्यासमोर वाचला. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड येथील नवनिर्वाचित नगरसेवकांसमवेतही पवार यांनी संवाद साधाला. त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीतील उमेदवारीबाबत जिल्ह्यातील पक्ष नेत्यांची बैठक घेतली..राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा होणार स्वतंत्र गटनेतामहापालिका निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, हे दोन्हीही पक्ष एकत्र लढले. वरिष्ठ नेत्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून चिन्हाच्या वापराबाबतची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे बहुतांश उमेदवारांनी घड्याळ, तर काही उमेदवारांनी तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढली होती. दरम्यान, निवडणुकीनंतर सोमवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे २७ नगरसेवक उपस्थित होते. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडून आलेले सोपान उर्फ काका चव्हाण, अनिता इंगळे व हाजी गफूर या तिघांनी पवार यांची भेट घेतली, त्यानंतर ते तिघे निवडून गेले. दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचाही महापालिकेत स्वतंत्र गट राहणार असून त्यांचाही गटनेता निवडला जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.