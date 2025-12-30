Pune News : शहराच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरले दादांचे 'जिजाई' निवासस्थान!

पुणे - महापालिका निवडणुकीमधील सोमवारचा संपूर्ण दिवस चांगलाच गाजला. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकत्रित निवडणूक लढविण्यासाठी एकीकडे चाललेली चढाओढ, तर दुसरीकडे इच्छुक उमेदवारांच्या गर्दीने उपमुखमंत्री अजित पवार यांच्या एका भेटीसाठी गाठलेला उच्चांक. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी, आमदारांचा राबता वाढत असतानाच, अचानक भाजपच्या नाराज बंडखोरांनी पवार यांचे "दार" ठोठावले..इतकेच नव्हे, तर भाजपवर नाराज झालेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी ही दादांची भेट घेत आपली "बार्गेनिंग पॉवर" दाखवून दिली. एकूणच सोमवारी शहराच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरले ते उपमुखमंत्री पवार यांचे "जिजाई" हे निवासस्थान !.महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस समवेत जाण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्यानंतर पुण्यातील राजकारण तापण्यास सुरुवात झाली. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासमवेत निवडणूक लढण्याच्या चर्चेला सुरुवात केली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने महाविकास आघाडीला रामराम ठोकत अजित पवार यांच्यासमवेत जाण्याचा निर्णय घेतला..मात्र जागा वाटप व चिन्हाचे कारण पुढे करत त्यांनी शुक्रवारी आपल्या निर्णयात अचानक बदल करून पुन्हा काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासमवेत चर्चेला सुरुवात केली. मात्र नव्या निर्णयास २४ तास पूर्ण होण्याअगोदरच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमवेत बैठका सुरू केल्या..दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात रविवारी रात्रीपासून सोमवारी सकाळपर्यंत जागा वाटप, चिन्हावरून चर्चा सुरू होत्या. त्याचवेळी दोन्ही पक्षातील इच्छुक, नेते, प्रमुख पदाधिकारी, आमदार यांनी पवार यांच्या गणेशखिंड रस्त्यावरील "जिजाई" या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. राष्ट्रवादीचे अंकुश काकडे, विशाल तांबे हे चार वाजता तेथून बाहेर पडले. त्याचवेळी भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीतील नावे बाहेर येऊ लागली..या यादीत आपली नावे नसल्याने भाजपच्या बंडखोर उमेदवारांनी थेट पवार यांचे 'जिजाई' निवासस्थान गाठले. भाजपचे धनजंय जाधव, मनसेचे जयराज लांडगे यांनी काही मिनिटातच राष्ट्रवादीत प्रवेश करत उपरणे गळ्यात घालून तेथून बाहेर पडणे पसंत केले. त्यापाठोपाठ शिवसेनेच्या नीता मंजाळकर, आनंद मंजाळकर, माजी उपमहापौर मुकारी अलगुडे, तत्पूर्वी काँग्रेसचे दत्ता बहिरट यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पक्षात प्रवेश करत आपल्या उमेदवारीचा 'मार्ग' मोकळा केला..दरम्यान, रात्री आठ वाजले तरीही, पवार यांच्या निवासस्थानमोरील गर्दी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. अखेर पोलिसांना बोलावून गर्दीवर नियंत्रण आणण्याची वेळ आली. गर्दी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने उपमुख्यमंत्री पवार यांनी वातावरणाचा कानोसा घेत निवासस्थानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही अनेक आमदार, इच्छुक उमदेवार, प्रमुख पदाधिकारी व अन्य पक्षांचे बंडखोर पवार यांना भेटण्यासाठी तेथेच तळ ठोकून होते. संपूर्ण दिवस "जिजाई" निवासस्थान शहरातील राजकारणाचे प्रमुख केंद्र ठरले..शिवसेनेने आणला कहाणी में ट्विस्ट !भाजपकडून सन्मानपूर्वक जागा दिल्या जात नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर, किरण साळी व अजय भोसले ६ वाजता "जिजाई" येथे दाखल झाले. भोसले यांनी गाडीत बसणे पसंत केले, तर धंगेकर यांनी पवार यांची भेट घेऊन जागा मिळण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र ही भेट "सदिच्छा भेट" असल्याचे सांगत धंगेकर यांनी आपल्या पक्षाची बार्गेनिंग पॉवर"वाढविण्यावर भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.