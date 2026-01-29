पुणे

Ajit Pawar Death: आभार मानायचे राहिले… पुण्यासाठी घेतलेला दादांचा तो निर्णय ठरला अखेरचा

Ajit Pawar Final Political Decision in Pune : पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी घेतलेला दादांचा अंतिम निर्णय, आणि अपूर्ण राहिलेली एक कृतज्ञतेची भेट
Ajit Pawar

Ajit Pawar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महापालिका निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अक्षरशः रात्रंदिवस एक करत प्रचारामध्ये जीव ओतला, पण पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दुसरा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला. त्यामुळे महापालिकेत विरोधी पक्ष नेता पदासाठी सक्षम चेहरा देण्याचे अधिकार पवार यांना देण्याचे ठरावाद्वारे निश्‍चित झाले आणि पवार यांनीही अॅड.निलेश निकम यांना विरोधी पक्ष नेता करण्याचा निर्णय मंगळवारीच घेतला. त्याबद्दल पवार यांच्याशी बोलून आभार व्यक्त करण्याची संधी मात्र निकम यांना मिळालीच नाही !

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
pune
Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Related Stories

No stories found.