Ajit Pawar Death: आभार मानायचे राहिले… पुण्यासाठी घेतलेला दादांचा तो निर्णय ठरला अखेरचा

महापालिका निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अक्षरशः रात्रंदिवस एक करत प्रचारामध्ये जीव ओतला, पण पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दुसरा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला. त्यामुळे महापालिकेत विरोधी पक्ष नेता पदासाठी सक्षम चेहरा देण्याचे अधिकार पवार यांना देण्याचे ठरावाद्वारे निश्चित झाले आणि पवार यांनीही अॅड.निलेश निकम यांना विरोधी पक्ष नेता करण्याचा निर्णय मंगळवारीच घेतला. त्याबद्दल पवार यांच्याशी बोलून आभार व्यक्त करण्याची संधी मात्र निकम यांना मिळालीच नाही !.झंझावाती प्रचारमहापालिका निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री पवार हे एक महिन्यापासून पुण्यात तळ ठोकून होते. त्यांनी महापालिका निवडणुकीत झंझावाती प्रचार केला. लोकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादानंतर आपल्या पक्षाला चांगली संधी मिळण्याची अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली होती. मात्र निकालानंतर त्यांच्या पदरी निराशा आली. तरीही, पक्षाने भाजपनंतर सर्वाधिक जागा मिळवीत दुसरा क्रमांक मिळविला. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता पद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्याच वाट्याला आले..विरोधी पक्ष नेते पदी कोणाची निवडत्यामुळे विरोधी पक्ष नेते पदी कोणाची निवड करायची, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगले, आमदार चेतन तुपे यांनी नगरसेवकांची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये विरोधी पक्ष नेता पदाच्या नाव ठरविण्याचा अधिकार पवार यांना देण्याचा ठराव केला होता. त्यानुसार, पक्षाने 3 ते 4 नावे दादांसमोर मांडली होती. त्यानुसार, पवार यांनी मंगळवारी ऍड.निलेश निकम यांच्या नावाला पसंती दर्शविली होती. पवार यांच्या आदेशानुसार, पक्षाने अॅड.निलेश निकम यांचे नाव निश्चित केले होते..Ajit Pawar Death:पडीक माळरानावर उसळली गर्दी; विमान अपघात झालेल्या ठिकाणी जमले राज्यभरातील हजारो कार्यकर्ते!.दरम्यान, विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड केल्याबद्दल निकम हे पवार यांचे आभार मानण्यासाठी बुधवारी सकाळी सात वाजल्यापासून पवार यांच्याशी संपर्क साधत होते. मात्र पवार यांचा फोन बंद होता. आठ वाजता त्यांनी पुन्हा फोन केल्यानंतर त्यांना दादा विमान प्रवासात असल्याने त्यांच्या स्वीय सहायकाशी बोलण्याचे सांगण्यात आले..कंठ दाटून आलादरम्यान, सुनील टिंगरे यांच्याकडून अॅड.निकम यांना पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजले. "मी आभारसाठी, कृतज्ज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दादांना फोन करत होतो, दादा विमान प्रवासात होते. त्यांच्याशी बोलणे झाले नाही, त्यांचे आभार मानण्याचे राहून गेले.' असे सांगताना अॅड.निलेश निकम यांचा कंठ दाटून आला..Ajit Pawar Death News LIVE Updates : डोळ्यांत अश्रू, मनात शोक; अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी बारामतीत जनसागर, आज अंत्यसंस्कार.