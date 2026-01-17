Ajit Pawar : कृषी समृद्धीच्या निधीला उशीर झाला; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बारामतीत स्पष्ट कबुली!

पुणे

Krushi Samruddhi Yojana : कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीला आचारसंहितेमुळे उशीर झाल्याची कबुली देत अजित पवारांनी शेतीमध्ये एआय तंत्रज्ञान आणि सेंद्रिय उत्पादनावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे.
Ajit Pawar Admits Delay in Krushi Samruddhi Yojana Funds

कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
माळेगाव : कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणलेल्या कृषी समृध्दी योजनेसाठी घोषित केलेला निधी देण्यात उशीर झाल्याचे मान्य करतो. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासन ठाम आहे. त्यामुळे पुढील नियोजनासाठी मी योजनेच्या सद्यस्थितीची माहिती मागविली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

