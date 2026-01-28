Ajit Pawar Plane Crash : मोठी बातमी ! अजित पवार यांच्या विमानाला भीषण अपघात, ६ प्रवाशांचा मृत्यू, बारामतीत लॅंडिंग दरम्यान दुर्घटना

राज्याचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीमध्ये आज सकाळी लॅंंडिग दरम्यान अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विमानातील ६ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांना रुग्याणालात दाखल करण्यात आले आहे. अजित पवार मुंबईहून बारामतीला येत होते. त्यांचे आज बारामती तालुक्यात चार सभा होत्या, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या दौऱ्यासाठी ते आज बारातमीत होते. विमानात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुरक्षा रक्षक आणि वैमानिक होते. .धावपट्टीपासून विमान बाजुला गेले अन् अपघात घडला अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. धावपट्टीवरुन विमान घसरल्यानंतर आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. अपघातात विमानाने पेट घेतल्याने आजुबाजुच्या परिसराला आग लागली. .बारामती तालुका पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या सभेच्या निमित्ताने अजित पवार हे आज बारामतीत सभा घेणार होते. त्यासाठी विमानाने ते नेहमीप्रमाणे बारामतीला येत होते. बारामती विमानतळावर विमान उतरविण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने हे विमान आदळल्याने त्या विमानाला आग लागली, असे प्रथमदर्शनी समजते आहे.या अपघातामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील गंभीर जखमी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून पोलीस व मदत यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. हा अपवाद नेमका कशामुळे झाला याची माहिती मिळत नाही, मात्र वैमानिकाला धावपट्टीचा अंदाज न आल्यामुळे हा अपघात झाला असावा असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Baramati Plane Crash : अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात, ६ जणांचा मृत्यू; DGCAने दिले अपडेट्स.या घटनेमुळे बारामती परिसरात खळबळ माजली असून बारामतीकरांनी अपघात ग्रस्त ठिकाणाकडे धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असून अजित पवार यांची तब्येत कशी आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्वांची धडपड सुरू आहे या घटनेने बारामतीकरांना कमालीसा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.