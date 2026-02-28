Ajit Pawar Plane Accident: विमान अपघाताची सखोल चौकशी हवी; राष्ट्रवादीची भूमिका सुनिल तटकरे यांचे बारामतीत प्रतिपादन..

बारामती : अजितदादांच्या विमानाच्या झालेल्या अपघाताची सखोल चौकशी व्हावी, ज्यांनी ज्या बाबी उपस्थित केल्या आहे, त्या सर्वांचा विचार होऊन सखोल तपास व्हावा हीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिका आहे, केंद्रीय स्तरावर व राज्यातही तशी चौकशी सुरु आहे, यातून सत्य लवकरच बाहेर येईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केले..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनास शनिवारी (ता. 28) एक महिना झाला. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावरील स्मृतीस्थळास सुनिल तटकरे यांनी अभिवादन केले. त्या नंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. पार्थ पवार व जय पवार यांनीही या ठिकाणी जाऊन अभिवादन केले. माझ्या येथे येण्याच मला तरी राजकीय भांडवल करायच नाही, ज्याला जे बोलायचे असेल ते त्याला बोलू द्या अशा शब्दात तटकरे यांनी भावना बोलून दाखविल्या..Premium|Ardha Dafan Andolan 2003 : अन्यायाविरुद्ध अर्ध-दफन आंदोलनाचा विजय; २३ आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना मिळाले हक्काचे पट्टे.तटकरे म्हणाले, विमान अपघाताची मुख्यमंत्र्यांकडे सीबीआय चौकशीची मागणी केलेली आहे, ज्यांनी ज्यांनी या बाबत जे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्या सर्वांचा विचार घेऊन गरज पडल्यास जागतिक स्तरावरील एजन्सीमार्फत चौकशी व्हावी. सर्व मुद्यांचा विचार करुन त्रुटी राहू न देता तपास व्हावा अशी आमची मागणी आहे..अजितदादांसोबत जिवाभावाचे संबंध होते, मैत्री होती, अनेक प्रसंगात आम्ही सोबत होतो, त्यांनी अनेक ठिकाणी मला काम करण्याची संधी दिली, लोकसभा लढण्याची माझी इच्छा नव्हती पण दादांच्या आदेशामुळे ती निवडणूक लढलो, दादांच्या निधनानंतर सुनेत्रावहिनींना उपमुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय आम्ही सर्वांनी एकत्रित घेतला, यावर ज्याला टीका करायची आहे ते करु शकतात, पण आम्ही प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले. दादांचे उत्तराधिकारी म्हणून वहिनींनी जबाबदारी घ्यावी ही विनंती त्यांना केली व त्यांनीही धीरोदत्तपणे ती स्विकारली..रोहित पवार यांनी चार नेत्यांना जो इशारा दिला आहे त्याबाबत विचारले असता तटकरे म्हणाले, आम्ही वहिनींच्या बाबतीत निर्णय घेतला तेव्हा व अगोदरही कोण कोठे काय काय करत होते, दादांवर किती प्रखर टीका करत होते, हे राज्याने अनुभवलेले आहे. 2019 मध्ये काही जण भाजपला तिकीट मागण्यासाठी कोठे गेले होते, याची दादा व माझ्याकडेही माहिती होती, त्या मुळे कोण काय बोलते याला फारसे महत्व नाही..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...2019 पासून कोण काय दादांसंदर्भात टीकाटीप्पणी करत होते हे आम्ही अनुभवलेले आहे. ज्या वेळेस बोलण्याचा प्रसंग येईल, तेव्हा मी बोलेन कारण माझ्याकडेही खूप माहिती आहे, अनेक क्षण व घटनांचा मी साक्षीदार आहे. विलिनीकरणाबाबत काही वरिष्ठ नेते अंत्यविधीच्या दिवशी बोलत होते, पण वहिनींना उपमुख्यमंत्री करा असे एकानेही बोलले नाही याची आठवण तटकरे यांनी करुन दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.