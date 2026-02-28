पुणे

Ajit Pawar Plane Accident: विमान अपघाताची सखोल चौकशी हवी; राष्ट्रवादीची भूमिका सुनिल तटकरे यांचे बारामतीत प्रतिपादन..

- मिलिंद संगई
बारामती : अजितदादांच्या विमानाच्या झालेल्या अपघाताची सखोल चौकशी व्हावी, ज्यांनी ज्या बाबी उपस्थित केल्या आहे, त्या सर्वांचा विचार होऊन सखोल तपास व्हावा हीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिका आहे, केंद्रीय स्तरावर व राज्यातही तशी चौकशी सुरु आहे, यातून सत्य लवकरच बाहेर येईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केले.

