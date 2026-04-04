Ajit Pawar legacy: बारामतीत जय पवारांचा भावनिक संवाद; अजितदादांच्या आठवणींनी कार्यकर्ते अश्रूनयन, सुनेत्रा पवारांना प्रचंड मताधिक्याने विजयी करण्याचे आवाहन

बारामती : दादांच माझ रक्ताच नात होत, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना मी शब्द देतो की तुमच्यासमवेत मी कायम असेन... दादा गेलेत हे अजूनही खरे वाटत नाही… आज येतील, उद्या येतील, त्यांचा फोन येईल असे वाटत राहते. पण आज तुमच्या सर्वांमध्येच मला दादा दिसत आहेत," अशा भावपूर्ण शब्दात राष्ट्रवादीचे युवा नेते जय पवार यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला....जय पवार बोलताना त्यांनी केलेल्या भावनिक आवाहनानंतर अनेकांना अजितदादांच्या आठवणीने अश्रू आवरले नाहीत......जय पवार यांनी आपल्या पहिल्याच सभेत राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन घडवित, पुढील राजकीय वाटचाल आपण अजितदादांप्रमाणेच करणार असल्याचे संकेत बारामतीतील मेळाव्याच्या निमित्ताने दिले. .बारामती विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने जय पवार यांनी शनिवारी (ता. 4) पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्या नंतर बोलताना त्यांनी अजितदादा पवार यांच्या अनेक आठवणींना उजाळा देत, त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी सर्वांना पुढील वाटचाल करायची असल्याचा संदेशही दिला.या प्रसंगी अजितदादांच्या जीवनकार्यावर आधारीत दोन व्हिडीओ क्लिप्स जय पवार यांनी कार्यकर्त्यांसमोर सादर केल्या.अजितदादांच्या विमानअपघाताबाबतही मला बोलायच आहे, पण अधिकृत अहवाल येऊ द्या, त्या नंतर मी माझी भूमिका मांडेन, असेही जय पवार यांनी सांगितले..मीही शब्दाचा पक्का.....दादा जसे शब्दाचे पक्के होते, तसाच मीही शब्दाचा पक्का आहे, असे सांगत जय पवार यांनी कार्यकर्त्यांचा विश्वास अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. दादांनी बारामतीसाठी केलेले काम व दिलेले योगदान यांचा विचार करुन ही पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी या साठी प्रयत्न सुरु आहेत, कार्यकर्त्यांनीही तसे प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..हिच दादांना खरी श्रध्दांजली...सुनेत्रावहिनी पवार यांना प्रचंड मताधिक्याने विजयी करणे हीच अजितदादांना खरी श्रध्दांजली ठरेल, असेही त्यांनी भाषणात सांगितले.या प्रसंगी माजी राज्यमंत्री सुनील बनसोडे, पक्ष निरीक्षक उमेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, संभाजी होळकर, तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल, शहराध्यक्ष किरण इंगळे यांसह अनेक आजी-माजी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.