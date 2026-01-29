Ajit Pawar Plane Crash : विमान उतरताना वेग ताशी २६० किमी, इंधन १.१२ टन; अखेरच्या १५ मिनिटात काय घडलं?

पुणे, ता. २८: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा बारामतीत विमान अपघातात मृत्यू झाला. बारामती विमानतळाच्या धावपट्टीपासून सुमारे १०० फूट उंचीवर व ५० फूट अंतरावर असताना विमानाचा अपघात झाला. धावपट्टी क्रमांक ११ च्या बाजूने विमान उतरविण्याचा पहिला प्रयत्न फसल्यानंतर वैमानिकाने १२ मिनिटांनी दुसरा प्रयत्न केला. मात्र या वेळी विमानाचा वेग ताशी २६० किलोमीटर इतका होता. दुसऱ्या प्रयत्नातही वैमानिकाला धावपट्टी नीट दिसली नाही. त्या वेळी शेवटच्या क्षणी विमान उतरवणे रद्द करीत पुन्हा ते वेगाने वर नेण्याचा प्रयत्न झाला. .सामान्यपणे टेकऑफसाठी पाच अंश कोनात वर जाते; मात्र या विमानाच्या बाबतीत वेग अधिक असल्याने १६ अंश कोनात वर नेण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे विमानाला वर जाण्यासाठी अपेक्षित असणारी शक्ती मिळाली नाही. परिणामी विमान कोसळून अपघात झाल्याचा अंदाज हवाई वाहतूक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. वैमानिक आणि एटीसी यांच्यात झालेल्या संवादाचे रेकॉर्डिंग झाले आहे. यात वैमानिकाने 'मेडे'चा संदेश दिलेला नाही. यावरून विमानाची स्थिती चांगली होती. विमानात शेवटच्या क्षणापर्यंत दोष नसल्याचं समजते..Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांसह विमान प्रवास करणारे विदीप जाधव, पिंकी माळी कोण? किती जण होते विमानात?.नेव्हिगेशन आणि सुविधांचा अभावया विमानतळावरील सर्वात मोठी उणीव म्हणजे तेथे कमी दृश्यमानता असली तरी, सिग्नलद्वारे विमाने उतरविता येऊ शकतात (इन्स्ट्रूमेंटल लॅन्डिंग सिस्टीम) अशी सुविधा उपलब्ध नाही. ही यंत्रणा दाट धुक्यात किंवा खराब हवामानात विमानाला रेडिओ सिग्नलद्वारे धावपट्टीच्या रेषेत आणण्यास मदत करते. मात्र ही सुविधा नसल्याने अजित पवार ज्या विमानात होते, त्याच्या वैमानिकाला कोणतीच मदत होऊ शकली नाही..'आयएलएस' नसल्यामुळे, वैमानिकांना पूर्णपणे स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहून विमान उतरवावे लागते. प्रतिकूल हवामानात किंवा धुक्यात हे अत्यंत कठीण आणि जीवघेणे ठरू शकते. या विमानतळाच्या परिसरात काही प्रमाणात टेकड्या आणि मोकळे पठार आहे. धुक्याच्या काळात येथे जमिनीलगतची दृश्यमानता अचानक कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेही अपघात होऊ शकतात..इंधन १.१२ टनमुंबईहून उड्डाण केलेले विमान सायंकाळी पुन्हा मुंबईला येणार होते. त्यामुळे विमानात इंधन मोठ्या प्रमाणात होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विमानात १.१२ टन वजनाचे इंधन होते. त्यामुळेच विमानाचा अपघात झाल्यावर आगीचा मोठा डोंब उसळला. मुंबई ते बारामती अंतरासाठी सुमारे ४०० लिटर इंधन वापरले गेले असल्याचा अंदाज आहे. बारामतीहून पुन्हा मुंबईला जाण्यासाठी तसेच आपत्कालीन व पर्यायी इंधन मिळून सुमारे १४०० लिटर, हवाई क्षेत्राच्या भाषेत १.१२ टन वजनाचे इंधन होते..निवेदनानुसार, बारामतीतील धावपट्टीवर विमान उत्तरविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या वैमानिकाने हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून धावपट्टी दिसत नसल्याचे सांगितले. दुसऱ्यांदा विमान उतरविण्याच्या प्रयत्नातही अल्प दृश्यमानतेमुळे अडथळा आला. त्यानंतर काही वेळानंतर वैमानिकाने पुन्हा एकदा विमान उतरविण्याचा प्रयत्न केला. धावपट्टी दिसत असल्याचे वैमानिकाकडून सांगण्यात आल्यानंतर हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाकडून विमान उतरविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर काही वेळातच विमान कोसळल्याची बातमी मिळाली. राममोहन नायडू यांनी या अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त करत, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) तसेच विमान अपघात चौकशी विभागाची (एएआयबी) पथके तपास करत असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.