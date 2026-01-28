पुणे

Ajit Pawar Death: आता ‘दादा’ कुणाला म्हणायचं? अजित पवारांची संपूर्ण कारकीर्द… राजकीय प्रवासाचा थोडक्यात आढावा

Ajit Pawar’s Political Journey: Leadership, Legacy and Maharashtra’s Power Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणावर खोलवर प्रभाव टाकणारे ‘दादा’ अजित पवार यांचा संघर्षातून सत्तेपर्यंतचा प्रवास, उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी, मोठे निर्णय, राजकीय उलथापालथी आणि राज्याच्या विकासात दिलेले योगदान यांचा थोडक्यात पण सखोल आढावा.
ajit pawar

ajit pawar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अजित पवार यांचे निधन ही महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वासाठी एक अतिशय मोठी आणि अप्रत्याशित घटना आहे. आजच्या (२८ जानेवारी २०२६) सकाळी बारामती येथे विमान अपघातात त्यांच्यासह सहा जणांचे निधन झाल्याची दु:खद बातमी समोर आली आहे. या अपघाताने संपूर्ण राज्य हादरले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांसह लाखो अनुयायांना अपार शोक व्यक्त करावा लागला आहे. ‘दादा’ म्हणून ओळखले जाणारे अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रभावशाली आणि कार्यकर्त्यांशी थेट जोडलेले नेते होते. त्यांच्या जीवनाचा आणि राजकीय प्रवासाचा थोडक्यात आढावा घेऊया...

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
NCP
death
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.