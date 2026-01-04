Ajit Pawar : शहराच्या विकासाची गती रोखणारे 'त्रिकुट' कारभारी आता बदला

पुणे - 'महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी, वाढलेले प्रदूषण, नाट्यगृहांची दुरवस्था, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची अर्धवट कामे, कचऱ्याची विल्हेवाट व पिण्याचे पाण्याची समस्या, अशा प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ पुणेकरांवर आली. पाच वर्षात विकासकामांसाठी ११३० कोटी रुपयांची तरतूद होती, मात्र महापालिकेने त्यापैकी केवळ ८५८ कोटी रुपये खर्च केले, हे कारभाऱ्यांचे अपयश आहे..त्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच पुण्याच्या विकासाची गती नऊ वर्षात खुंटली आहे, त्यामुळे आता हे त्रिकुट कारभारी आता बदला' अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधत महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या शिवाजीनगर येथील कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते विशाल तांबे, आमदार चेतन तुपे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्यासह आरपीआय खरात गटाचे पदाधिकारी उपस्थित होते..भाजपच्या तीन नेत्यांचा "त्रिकुट कारभारी' असा उल्लेख करत पवार यांनी त्यांच्यामुळेच पुण्याच्या विकासाचा आलेख ढासळल्याचा आरोप केला. पवार म्हणाले, 'उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोरोना कालावधीत आम्ही चांगले काम केले. त्या अडीच वर्षात पालकमंत्री म्हणून मी कुठेही कमी पडलो नाही.मी आत्ताही पालकमंत्री आहे, मात्र महापालिकेत काम करणाऱ्यांनीही तसे ठराव करून केंद्र व राज्याने मंजूर केलेली कामे गतीने होण्यासाठी, निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याचे काम केले पाहीजे. मात्र तसे होत नाही. महापालिकेमध्ये सत्तेवर असणाऱ्यांकडून पाठपुरावा होत नाही, प्रकल्पांना गती दिली जात नाही. '.पुणेकरांसमोर दादा मांडणार 'व्हिजन डॉक्युमेंट'"व्हिजन डॉक्युमेंट'बद्दल पवार म्हणाले, 'शहराची सत्ता नऊ वर्षे हाती असणाऱ्यांनी शहराची काय अवस्था केली ? त्याबाबतचे व्हिजन डॉक्युमेंट आम्ही पुणेकरांसमोर ठेवणार आहोत. आम्ही बारामती, पिंपरी-चिंचवड अशा अन्य शहरांमध्ये नेमके काय केले हे दाखवून पुण्यासाठी पुढे आम्ही काय करणार हे दाखविणार आहोत. प्रशासनावर आमची पकड आहे, पुणेकरांनी आमच्या हातात सत्ता सोपविली, तर बारामती, पिंपरी-चिंचवडसारखा बदल करू.'.मर्जीतील ठेकेदारांवर पवारांनी उगारला आसूडमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर पुणे सायकल स्पर्धेसाठी ३०० किलोमीटरचे दर्जेदार रस्ते आपण केले आहेत. मात्र महापालिकेच्या कामांमध्ये रिंग होते. मर्जीतील व ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे कामामध्ये पारदर्शकपणा येत नाही. अशा बऱ्याच गोष्टी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांमुळे घडल्या. त्याची किंमत पुणेकरांना मोजावी लागत असल्याची टिका पवार यांनी केली..मोहोळ, पाटील यांना दादांकडून "जशास तसे' उत्तर !गुन्हेगारी कुटुंबांना दिलेल्या उमेदवारीवरून केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यावर टिका केली होती. त्यावर "जय जिनेंद्र' असा उल्लेख करत पवार यांनी मोहोळ यांचा नामोल्लेख टाळत अप्रत्यक्षपणे जैन बोर्डिंग प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना चिमटा काढला.'घायवळला परदेशात जायला कोणी मदत केली' अशा शब्दात पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. तर "संविधानाने त्यांना बोलण्याचा अधिकार दिला आहे.' असे रवींद्र चव्हाण यांच्याबाबत अधिक बोलण्याचे पवार यांनी टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.