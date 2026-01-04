पुणे

Ajit Pawar : शहराच्या विकासाची गती रोखणारे 'त्रिकुट' कारभारी आता बदला

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या शिवाजीनगर येथील कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली.
ajit pawar

ajit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी, वाढलेले प्रदूषण, नाट्यगृहांची दुरवस्था, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची अर्धवट कामे, कचऱ्याची विल्हेवाट व पिण्याचे पाण्याची समस्या, अशा प्रश्‍नांना सामोरे जाण्याची वेळ पुणेकरांवर आली. पाच वर्षात विकासकामांसाठी ११३० कोटी रुपयांची तरतूद होती, मात्र महापालिकेने त्यापैकी केवळ ८५८ कोटी रुपये खर्च केले, हे कारभाऱ्यांचे अपयश आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com