पुणे

Ajit Pawar Pune Manifesto: पुण्यात मोफत मेट्रो अन् मोफत बस देणार, अजित पवारांचं पुणेकरांना आश्वासन! दोन्ही राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

Free Metro and Bus Services for Pune: Ajit Pawar’s Urban Mobility Vision Explained : पुणेकरांचा प्रवास स्वस्त, सोपा आणि प्रदूषणमुक्त करण्याचा राष्ट्रवादीचा दावा; मोफत मेट्रो–बसपासून शिक्षण, करमाफी आणि महिला सक्षमीकरणापर्यंत मोठी आश्वासने
Ajit Pawar Promises Free Metro and Bus Services for Pune Ahead Civic Elections

Ajit Pawar Promises Free Metro and Bus Services for Pune Ahead Civic Elections

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज एक महत्त्वपूर्ण जाहीरनामा सादर केला. या जाहीरनाम्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी विविध विकासकामांची योजना मांडण्यात आली आहे. अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांनी संयुक्तपणे हा दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, शहरातील दैनंदिन प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि किफायतशीर करण्यासाठी मोफत मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बस सेवा उपलब्ध करवण्याचे ठरले आहे. याशिवाय, १५० आधुनिक शाळा उभारण्याचेही उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
Metro
PMPL
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.