Ajit Pawar Pune Manifesto: पुण्यात मोफत मेट्रो अन् मोफत बस देणार, अजित पवारांचं पुणेकरांना आश्वासन! दोन्ही राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

पुणे : महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज एक महत्त्वपूर्ण जाहीरनामा सादर केला. या जाहीरनाम्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी विविध विकासकामांची योजना मांडण्यात आली आहे. अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांनी संयुक्तपणे हा दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, शहरातील दैनंदिन प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि किफायतशीर करण्यासाठी मोफत मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बस सेवा उपलब्ध करवण्याचे ठरले आहे. याशिवाय, १५० आधुनिक शाळा उभारण्याचेही उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले..Ajit Pawar : पुणे मेट्रो मनमोहनसिंग यांच्या काळातच मंजूर; अजित पवार यांनी दाखविला भाजपला आरसा.नागरिकांना मेट्रो आणि बसचा प्रवास विनामूल्यया योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना मेट्रो आणि बसचा प्रवास विनामूल्य मिळेल. यामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक ओझ्यात घट होईल, शाळा आणि नोकरीच्या ठिकाणी जाणे सुलभ होईल. सार्वजनिक वाहतुकीला चालना मिळून खासगी वाहनांवरची अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे रस्त्यांवरची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळेल. मेट्रोच्या शेवटच्या टप्प्यात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी फीडर बस सेवाही मजबूत करण्यात येईल, असे अजित पवार म्हणाले..मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदीजाहीरनाम्यात मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. १ एप्रिल २०२६ पासून ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना पूर्णपणे मालमत्ता करमाफी देण्यात येईल. याचा फायदा छोट्या घरमालकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होईल. विद्यार्थ्यांसाठी मोफत टॅबलेट आणि डेटा प्लॅन देण्याचेही आश्वासन आहे, जेणेकरून शिक्षणात कनेक्टिव्हिटीची अडचण येणार नाही..५ लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्जलाडकी बहिन योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध होईल. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी पाच प्रमुख उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आली आहेत, दररोज नळाद्वारे पाणी पुरवठा, वाहतूक आणि खड्डेमुक्त रस्ते, नियमित स्वच्छता अभियान, हायटेक आरोग्य सुविधा आणि प्रदूषणमुक्त शहर. याशिवाय, आठ सूत्री कार्यक्रमात म्हाडा पुनर्विकास, १५० मॉडेल शाळा, ३३ मिसिंग लिंक जोडणे यांचा समावेश आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी २,८१५ कोटी रुपये दिले गेले, तरी अजून टाक्या बसवलेल्या नाहीत. शहरातील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज असून, पुणे जगात वाहतुकीच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे..स्वच्छतेसाठी लोकांना आकर्षित करणे आवश्यकअजित पवार म्हणाले, "स्वच्छतेसाठी लोकांना आकर्षित करणे आवश्यक आहे. ६० लाख लोकसंख्येच्या शहरात बेडची कमतरता आहे, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा पुरेशा नसल्याने पालिकेच्या कामाला अर्थ राहत नाही. पर्यावरण आणि प्रदूषणाबाबत पुणेकर जागरूक आहेत. शहरातील बकालपणा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू." ते पुढे म्हणाले, "वाहतूक कोंडीमुळे दररोज साडेसात कोटी रुपयांचे पेट्रोल-डिझेल खर्च होते, एकूण १०,८०० कोटी रुपयांचा तोटा पुणेकरांना होतो. मोफत वाहतूक सेवेमुळे वाहने कमी होतील आणि प्रदूषण घटेल."हे सर्व बदल घडवण्यासाठी अजित पवारांनी पुणेकरांना राष्ट्रवादीला निवडून देण्याचे आवाहन केले. "मी काय केले, हे तुम्हीही सांगता, पण असे बदल शक्य आहेत," असे त्यांनी नमूद केले..Ajit Pawar Rally Chaos : मिरजेत अजित पवारांच्या सभेत गोंधळ; उमेदवारावर तडीपारीच्या कारवाईने समर्थक संतापले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.