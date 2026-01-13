Ajit Pawar : "होय, मी बाजीरावच!" फडणवीसांच्या टीकेला अजित पवारांचे जशास तसे उत्तर; मोफत मेट्रोच्या आश्वासनावर ठाम!

पुणे

Ajit Pawar Backfires On Devendra Fadnavis : "होय, मी बाजीरावच" म्हणत अजित पवारांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिले असून मोफत मेट्रो आणि बस प्रवास हा पुणेकरांचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले.
पुणे : "खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा' अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला "होय, मी बाजीरावच आहे' अशा शब्दात मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले. "नऊ वर्ष महापालिकेची तिजोरी त्यांच्याकडेच होती, ती त्यांनी खाली केली. त्यामध्ये एकही आणा ठेवला नाही, हे त्यांनीच मान्य केले बरे झाले. पहिले बाजीराव पेशवे हे कर्तबगार, पराक्रमी होते. त्यांनी मनगटाच्या जोरावर मराठी साम्राज्य वाढविले, आमच्याही मनगटात जोर आहे. आम्ही पुन्हा तिजोरीत आणे आणू आणि मोफत मेट्रो, बस प्रवास देऊ' असे हि पवार यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.

