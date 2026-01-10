Ajit Pawar : ‘नऊ वर्षे त्रिमूर्तींनी पुण्याची वाट लावली’; पद्मावती सभेत अजित पवारांचा भाजपवर हल्लाबोल!

स्वारगेट : पहिली सत्तेची पाच वर्षे आणि नंतरची चार वर्षे, अशी नऊ वर्षे त्रिमूर्तींनी पुण्याची वाट लावली, अशी नाव न घेता पुणे भाजपच्या नेत्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीका केली. 'सातारा रस्ता परिसरातील उमेदवारांच्या पुणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारार्थ पद्मावती येथे जाहीर सभा घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. .पवार म्हणाले, आज पुण्यात नळाला पाणी नाही, टँकर माफिया वाढले आहेत. वॉल बंद करत टँकर वाढविण्याचे उद्योग करणाऱ्या अवलादी आपल्या भागात आहेत. पुण्यात पाण्याची समस्या गंभीर असून मुळशी धरणातून पाणी आणण्याचा माझा प्रयत्न सुरू असून या टँकर माफियांकडे मी पाहणार आहे. 'ही निवडणूक पुढील पाच वर्षांसाठी पुण्याची सूत्रे कोणाच्या हातात द्यायची, याचा निर्णय घेणारी आहे. पुण्यासारख्या ऐतिहासिक शहराची सध्याची अवस्था पाहून वाईट वाटते. आम्ही सत्तेत असताना पुण्यात कोयता गँग नव्हती, वाढलेली गुन्हेगारी नव्हती. मला कधीच पूर्ण सत्ता मिळाली नाही, तरीही सर्व घटकांना सोबत घेत काम केले..Ajit Pawar : पुण्याला २४/७ पाणीपुरवठा शक्य नाही; व्यापारी मेळाव्यात अजित पवारांचे स्पष्ट मत!.समाविष्ट ३२ गावांतही परिस्थिती वाईट आहे. ही निवडणूक पुण्याची आहे. तुम्ही केंद्रात आणि राज्यात युतीच्या माध्यमांतून योग्य सरकार निवडले. तसे पुण्यातील योग्य स्थानिक नेते निवडा. नळाला नियमित पाणी, वाहतूक कोंडीतून मुक्तता, नियमित स्वच्छता, हायटेक आरोग्य सेवा, प्रदूषणमुक्त पुणे या पंचसूत्रीसह क्रीडा आणि कला क्षेत्राचा विकास यासाठी ठोस नियोजन केले असल्याचे पवार यांनी सांगताना स्वच्छतेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून १,२०० कोटी रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी मंजूर झाले, पण प्रत्यक्षात केवळ ६०० कोटींचीच कामे झाली. टेंडरमध्ये रिंग करण्यात येत आहे. त्यामुळेच बदलाची गरज असल्याचे म्हटले..दोन्ही राष्ट्रवादी कायमच्या एकत्र येणारदोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असून नवे-जुने सर्व उमेदवार एकत्र दिले आहेत. तुतारी आणि घड्याळ जरी काही काळ लांब गेले असले तरी आता ते जवळ येत आहेत. अनेकांच्या मनात तेच आहे. हा प्रश्नही लवकरच सुटेल, असे अजित पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.