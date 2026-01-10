पुणे

Ajit Pawar : ‘नऊ वर्षे त्रिमूर्तींनी पुण्याची वाट लावली’; पद्मावती सभेत अजित पवारांचा भाजपवर हल्लाबोल!

Ajit Pawar Attacks BJP : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात अजित पवार यांनी भाजपच्या नेतृत्वावर नाव न घेता जोरदार टीका केली. पाणीटंचाई, टँकर माफिया आणि भ्रष्टाचारामुळे पुण्यात बदलाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वारगेट : पहिली सत्तेची पाच वर्षे आणि नंतरची चार वर्षे, अशी नऊ वर्षे त्रिमूर्तींनी पुण्याची वाट लावली, अशी नाव न घेता पुणे भाजपच्या नेत्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीका केली. 'सातारा रस्ता परिसरातील उमेदवारांच्या पुणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारार्थ पद्मावती येथे जाहीर सभा घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

