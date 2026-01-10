पुणे

Ajit Pawar : पुण्याला २४/७ पाणीपुरवठा शक्य नाही; व्यापारी मेळाव्यात अजित पवारांचे स्पष्ट मत!

Pune Water Supply : पुण्याला २४/७ पाणीपुरवठा करणे व्यवहार्य नसल्याचे सांगत अजित पवार यांनी दररोज नळाद्वारे पाणी देण्याचे आश्वासन दिले. टँकर माफियांवर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक प्रशासन राबवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यापारी मेळाव्यात व्यक्त केला.
Ajit Pawar Rules Out 24/7 Water Supply in Pune

Ajit Pawar Rules Out 24/7 Water Supply in Pune

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : पुण्यातील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी न देता दररोज नळाद्वारे पाणी दिले जाईल. काहीजण २४/७ पाणीपुरवठा करण्याच्या गप्पा मारत असून ते कधीच शक्य होणार नाही. निवडणुकीत टँकर माफियाही उमेदवार बनले आहेत. आजपर्यंत पुणेकरांनी अनेकांना संधी दिली आहे. आम्हालाही एकहाती सत्ता देऊन संधी द्यावी. तसेच टँकर माफियावर कडक करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
NCP
water
update
Water Conservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com