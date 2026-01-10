Ajit Pawar : पुण्याला २४/७ पाणीपुरवठा शक्य नाही; व्यापारी मेळाव्यात अजित पवारांचे स्पष्ट मत!

मार्केट यार्ड : पुण्यातील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी न देता दररोज नळाद्वारे पाणी दिले जाईल. काहीजण २४/७ पाणीपुरवठा करण्याच्या गप्पा मारत असून ते कधीच शक्य होणार नाही. निवडणुकीत टँकर माफियाही उमेदवार बनले आहेत. आजपर्यंत पुणेकरांनी अनेकांना संधी दिली आहे. आम्हालाही एकहाती सत्ता देऊन संधी द्यावी. तसेच टँकर माफियावर कडक करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले..मार्केट यार्डातील तालेरा गार्डन येथे व्यापारी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी आमदार संदीप क्षीरसागर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, संचालक गणेश घुले, वालचंद संचेती, रायकुमार नाहर, अजित बोरा, ललित जैन, उत्तम बाठिया, आशिष दुगड, चंद्रभान ठाकूर, संतोष नांगरे, नवीन गोयल यांच्यासह राष्ट्रवादीचे उमेदवार आणि व्यापारी उपस्थित होते. पवार म्हणाले , “पुणे शहराचा अर्थव्यवस्थेचा कणा मार्केट यार्ड आहे..Chandrakant Patil : मोफत शिक्षणाची फाइल अडविणारे मोफत प्रवास कसा देतील? चंद्रकांत पाटील यांचा अजित पवारांवर हल्लाबोल!.विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेले पुणे सध्या उद्योग-व्यापाराचे प्रमुख हब अशी पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या शहराच्या भविष्यासाठी व्यापारी वर्ग आता सजग झाला असून, योग्य निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. मी माझ्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी कधीही चुकीचे बोलणार नाही. जे योग्य आहे, तेच स्पष्टपणे मांडतो.”."टेंडरमध्ये वेगवेगळे इंटरेस्ट सांभाळून ठराविक लोकांनाच कॉन्ट्रॅक्ट दिले जातात. याचा थेट फटका पुणेकरांना बसतो. ही पद्धत थांबवून पारदर्शक व्यवस्था आणली जाईल. पाण्याच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी टँकर माफियावर गंभीर आरोप केले. "शहरात टँकर माफियाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. या माफियांवर कठोर कारवाई करून त्यांना नियंत्रणात आणले जाईल," असे स्पष्ट शब्दांत पवार यांनी सांगितले. पुण्याच्या विकासासाठी ठोस निर्णय, पारदर्शक प्रशासन आणि कडक अंमलबजावणी गरजेची असून, यासाठी नागरिकांनी आणि व्यापारी वर्गाने सजग भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही पवार यांनी यावेळी केले..सकाळी ६ वाजताच कामाला सुरुवात करतोआपल्या कामाच्या शिस्तीबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, "मी सकाळी ६ वाजताच कामाला सुरुवात करतो. राजकीय क्षेत्रात इतक्या लवकर आणि सातत्याने काम करणारा माणूस आजच्या घडीला दुर्मिळ आहे. मी बोलघेवडा नाही, तर काम करणारा माणूस आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.