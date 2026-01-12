पुणे

Bhaskar Jadhav : अजित पवार यांची सत्तेत घुसमट; त्यांना बाहेर पडायचे असल्यास त्यांना मदत करू

भाजप सरकार दुसऱ्या पक्षातील तयार झालेले नेते आपल्या पक्षात घ्यायचे. दुसऱ्यांची मुले आपल्या मांडीवर खेळवण्यासारखा हा प्रकार आहे.
Bhaskar Jadhav

Bhaskar Jadhav

भाजप सरकार आल्यानंतर लोकशाहीविरोधी कारभार सुरू आहे. दुसऱ्या पक्षातील तयार झालेले नेते आपल्या पक्षात घ्यायचे. दुसऱ्यांची मुले आपल्या मांडीवर खेळवण्यासारखा हा प्रकार आहे.

