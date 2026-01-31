पुणे : ‘गेली ४० वर्षे अविरतपणे सकाळी ६ वाजल्यापासून रात्री ११ वाजेपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी काम करणारे व ‘कामाचा माणूस अशी ओळख व विकासाचा ध्यास असलेला धुरंधर नेता आपल्यातून हरपला आहे. केवळ कामाचा विचार, वक्तशीरपणा, दूरदर्शीपणा, कडक शिस्त असणारे अजित पवार यांनी सुरू केलेले पुण्यातील चालू विकासकामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपली आहे. या माध्यमातून त्यांचे अधुरे स्वप्न पूर्ण करणे हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल,’ अशा भावना ‘मराठा आंत्रप्रेन्युअर्स असोसिएशन’ (एमईए) तर्फे ‘बीएमसीसी’ रस्त्यावरील ‘सारथी’ इमारतीच्या सभागृहात आयोजित श्रद्धांजली सभेत असोसिएशनचे सदस्य, पदाधिकारी यांनी शनिवारी व्यक्त केल्या..आठवणींना उजाळा देताना वास्तुविशारद सुनील पाटील म्हणाले, ‘‘सकाळी सहा ते रात्री ११ वाजेपर्यंत काम करणारा राजकारणी पाहिला नाही. अजित दादा हे रत्नपारखी होते. प्रत्येक क्षेत्रातील गुणवत्तापूर्ण माणसे हेरून त्यांनी विकासकामे पूर्ण केली. त्यांच्यामुळे सरकारी इमारतींची व्याख्या बदलली. पिंपरी चिंचवडमध्ये त्यांचे लवकरच स्मारक पूर्ण करणार आहोत’’ यावेळी ते भावुक झाले..आम्ही कायम दादांच्या ऋणात राहू.‘एमईए’ पिंपरी चिंचवडचे सदस्य विक्रम माने, महेंद्र यादव व प्रदीप करंजुले यांनी अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये केलेल्या विकासकामांचा आढावा घेत त्यांच्या जाण्याने पोकळी निर्माण झाल्याचे सांगितले. ते गोर गरिबांसाठी देवमाणूस होते. मराठी माणसाने वेळ पाळण्याची मोलाची सूचना त्यांनी केल्याचे यावेळी सांगितले. वास्तुविशारद श्रीकांत अनपट यांनी पवार यांनी काम करण्याची संधी दिल्याचे सांगत त्यांच्यापासून खूप शिकायला मिळाल्याचे सांगितले. व्यावसायिक नीलेश तरवडे व राजेश कुऱ्हाडे यांनी महाराष्ट्र पोरका झाल्याची भावना व्यक्त केली..संभाजी ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड म्हणाले, ‘‘मराठा समाजासाठी हक्काची ‘सारथी’ इमारतीची भव्य वास्तू अजित पवार यांनी स्वतः लक्ष घालून बांधली. लाखो विद्याथ्यांना मदत केली. त्यांची सर्वच विषयातील समज इतकी होती ते स्वतः सीए, लेखापरीक्षक, सिंचनतज्ज्ञ होते.’’ बांधकाम व्यावसायिक तेजराज पाटील यांनी पवार हे आयुष्यात इतरांसाठी निःस्वार्थी भावनेने काम केल्याचे सांगत त्यांचे अधुरे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. यावेळी, शिक्षक प्रमोद जाधव यांनीही आठवणींना उजाळा दिला. तर, समारोप करताना ‘एमईए’ चे अध्यक्ष विक्रम गायकवाड यांनी पवार हे सहकार, शेती क्षेत्रातील माहिती असलेला नेता होते. पुण्याला मायबाप कोणी राहिला नसल्याची भावना व्यक्त केली. या सभेचे सूत्रसंचालन अजिंक्य शिंदे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.