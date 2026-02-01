शिरूरच्या विकासात अजितदादांचे अनमोल योगदान
शिरूर, ता. १ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आदरांजली वाहण्यासाठी रविवारी (ता. १) शिरूर येथे गटसचिव संघटनेने आयोजित केलेल्या शोकसभेत अनेकांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. शिरूरच्या सर्वांगीण विकासात अजितदादांचे अनमोल योगदान होते. त्यांचे विकासातील योगदान विसरता येणार नाही, अशी भावना यावेळी सर्वांनी व्यक्त केली.
शिरूरच्या विकासाचे शिल्पकार अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्राने एक कर्तबगार, दूरदृष्टी असलेला आणि जनतेसाठी अखंड झटणारा नेता गमावला असून, शिरुरसाठी ही हानी असल्याची भावना शिरूर तालुक्यातील गटसचिवांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. यावेळी अजितदादांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. अजित पवार यांचे निधन अत्यंत दुःखद व वेदनादायक आहे. त्यांच्या निधनामुळे सहकार क्षेत्राने एका संवेदनशील नेत्यास गमावले असून, सहकार क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे, अशी भावना शिरूर तालुक्यातील विविध कार्यकारी सोसायटीत काम करणाऱ्या सचिवांनी व्यक्त केली.
यावेळी सर्वांनी दोन मिनिटे मौन पाळून पवार यांना आदरांजली वाहिली. तसेच, यावेळी त्यांच्या विचारांचा आणि विकासात्मक दृष्टिकोनाचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला. यावेळी शिरूर तालुका सचिव संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, सचिव कैलास लोहार, अनिल वाबळे, सुभाष सातकर, खंडू जगताप, सुखदेव खर्डे यांनी भावना व्यक्त करून आठवणींना उजाळा दिला. तसेच, शिरूर तालुक्यातील विविध कार्यकारी संस्थेवर काम करणारे सर्व सचिव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
