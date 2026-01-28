Ajit Pawar Accident Video: बारामतीत अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा व्हिडिओ समोर; भयानक दृश्ये कॅमेऱ्यात कैद

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला आज बारामती येथे भीषण अपघात झाला. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते विमानाने बारामतीत दाखल होत होते. लँडिंग करताना विमानाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला. दुर्घटनेत विमानाचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्याचा चक्काचूर अवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे..या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे. घटनेत ३ ते ४ जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. जखमींना तात्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली असून, त्यांपैकी काहींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली..दुर्घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये विमान लँडिंगच्या वेळी धावत असताना त्याचे चाके आणि शरीर यावरून धूर येत असल्याचे दिसते. विमान थांबेपर्यंत त्याची गती कमी होत गेली आणि शेवटी ते थांबले. या व्हिडिओमुळे घटनेची तीव्रता अधिक स्पष्ट होते..अजित पवार हे सध्या राज्यभर प्रचारात व्यस्त असून, बारामतीत जिल्हा परिषदेच्या प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात सभा घेत होते. या अपघातानंतर त्यांचा आजचा कार्यक्रम रद्द झाल्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री सुरक्षित असल्याने त्यांचे निकटवर्तीय आणि पक्षाचे कार्यकर्ते यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे..या भीषण दुर्घटनेची अधिकृत चौकशी लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. विमानाच्या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप समजलेले नाही. मात्र, अजित पवार आणि त्यांच्या टीमचे सुरक्षित बाहेर पडणे हे या घटनेतील सर्वात मोठे सकारात्मक पैलू मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.