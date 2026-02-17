पुणे

Ajit Pawar work documentation : अजित पवार यांच्या कार्याचा समृध्द दस्तऐवज तयार होणार, ३५ वर्षातील कार्याला उलगडा होणार

Ajit Pawar governance record : महाराष्ट्राच्या विकासात केलेल्या योगदानाचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांच्या कार्याचा सविस्तर दस्तऐवज तयार करण्याची तयारी सुरू आहे.
मिलींद संगई
NCP leader Ajit Pawar news : महाराष्ट्राच्या राजकारणात “कामाचा माणूस” म्हणून ओळख निर्माण करणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या जीवनप्रवासातील अनमोल क्षण जतन करण्यासाठी एक विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. छायाचित्रे व चित्रफितींच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्याचा समृद्ध दस्तऐवज तयार करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

