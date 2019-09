अजित पवारांच्या भावासह इतर अडचणीत; चार साखर कारखान्यांवर जप्ती

पुणे : गाळप हंगाम 2018-19 मधील ऊस उत्पादकांची एफआरपी रक्‍कम थकविणाऱ्या 86 कारखान्यांविरुद्ध आत्तापर्यंत महसुली प्रमाणपत्र जप्ती (आरआरसी) कारवाई करण्यात आली असून, सातारा जिल्ह्यातील आणखी चार कारखान्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांना दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या भाऊ श्रीनिवास पवार यांच्या नावावर यातील एक कारखाना आहे. एफआरपीची रक्‍कम न दिल्यास संबंधित कारखान्यांच्या साखर आणि बगॅस विक्रीतून वसुली करण्यात येणार आहे. आरआरसी कारवाई करण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील शरयू शुगर्स ऍग्रो इंडिया लिमिटेड हा कारखाना अजित पवारांचे धाकटे बंधू श्रीनिवास पवार यांच्या मालकीचा आहे. तर, शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराजे देसाई यांच्याशी संबंधित लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, सांगलीचे भाजप जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांचे भाऊ संग्राम देशमुख यांचा सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील ग्रीन पॉवर शुगर्स लिमिटेड आणि काँग्रेसचे नेते प्रल्हाद साळुंखे यांचा फलटण तालुक्यातील न्यू फलटण शुगर्स लिमिटेड या कारखान्यांचा समावेश आहे. या तीन कारखान्यांकडे 24 कोटी 97 लाख रुपये इतकी एफआरपीची थकीत रक्‍कम आहे. थकीत रक्‍कम वेळेत न दिल्यास त्यावर 15 टक्‍के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे. ही थकीत रक्‍कम वसूल करण्यासाठी साखर कारखान्यांतील उत्पादित साखर आणि बगॅस विक्रीतून शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावीत, असे आदेशात नमूद केले आहे. या कारवाईसाठी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात 2018-19 मध्ये एकूण 195 साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. या कारखान्यांनी 952 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी 23 हजार 293 कोटी रक्‍कम देय होती. त्यापैकी 22 हजार 915 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्यात यंदाच्या हंगामात 139 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्‍कम दिली आहे. अन्य 45 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्‍के रक्‍कम दिली आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या 86 कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करण्यात आली. काही कारखान्यांकडे 397 कोटी रुपये थकीत असून, हे प्रमाण केवळ 1.71 टक्‍के आहे.

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्‍त

