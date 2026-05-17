अक्कलकोट तालुक्यात 93 हजार हेक्टर खरीप पेरणी होण्याचा अंदाज ; कृषी विभाग खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या मदतीला सज्ज

‘एआय’ छायाचित्र.
अक्कलकोट तालुका खरीप हंगामासाठी सज्ज
९३ हजार हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन; सोयाबीन-तूरकडे शेतकऱ्यांचा कल
राजशेखर चौधरी : सकाळ वृत्तसेवा
जेऊर, ता. १७ : अक्कलकोट तालुका येत्या खरीप २०२६ हंगामासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. यंदा तालुक्यात एकूण ९२ हजार ९६६ हेक्टर पेरणीयोग्य क्षेत्रावर खरिपाची लागवड होईल, असा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. ही माहिती तालुका कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत मंगरुळे यांनी दिली.
गेल्या पन्नास वर्षांतील अक्कलकोट तालुक्याची खरीप पेरणीची सरासरी ९१ हजार ११० हेक्टर एवढी असून, यंदाही त्या आसपासच पेरणी अपेक्षित आहे. तूर पिकाची पेरणी सर्वाधिक होणार असून, त्याखालोखाल उडीद आणि सोयाबीनचा समान वाटा राहणार आहे. बाजारपेठेतील बदलांमुळे शेतकरी आता सोयाबीन, टोमॅटो, कांदा तसेच पालेभाज्या, फळभाज्या आणि फळबागांसारख्या नगदी पिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर वळत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
खतांचे नियोजन पूर्ण; बफर साठा राखीव
तालुक्यातील ९२ हजार ९६६ हेक्टर पेरणी क्षेत्रासाठी कृषी विभागाने खतांचे व्यापक नियोजन केले आहे. युरिया : ८२३० मे. टन, डीएपी : २२१९ मे. टन, एमओपी : १००२ मे. टन, एसएसपी : २३६८ मे. टन, कॉम्प्लेक्स : ७०२८ मे. टन असा एकूण मंजूर खतसाठा २०,८५७ मेट्रिक टन आहे. याशिवाय एमआयडीसी आणि फेडरेशनकडे युरिया १५७० मे. टन व डीएपी १५० मे. टन असा बफर साठा राखीव ठेवण्यात आला आहे.
बियाणे उपलब्धता अन् मागणी
तालुक्यात खरीप हंगामासाठी एकूण १९,५८० क्विंटल बियाण्यांची गरज असून, सध्या १,६९८ क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहेत. उर्वरित बियाण्यांचा पुरवठा वेळेत करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे.
‘जलतारा’ अन् शोषखड्डा संकल्पना राबविणार
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर गावनिहाय कृषी मोहिमा सुरू असून बीज प्रक्रिया, उगवण क्षमता तपासणी आणि मृद् परीक्षणाबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘प्रति एकरी एक जलतारा’ अंतर्गत शोषखड्डा तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी मनरेगा, लोकसहभाग आणि सीएसआर निधीचा वापर केला जाणार आहे. प्रत्येक खड्ड्यास ४,६०० रुपये अनुदान देय असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विविध योजनांवर भर
- मनरेगा फळबाग लागवड अर्ज प्रक्रिया सुरू
- सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत ३५ टक्के अनुदान
- बेदाणा, मिरची कांडप मशिन, पापड उद्योग आदींना प्रोत्साहन
- खत व बियाण्यांचा मुबलक साठा उपलब्ध ठेवण्याचे नियोजन
कोट
हवामानाचा अचूक अंदाज घेऊन आणि पुरेशी ओल झाल्यानंतरच पेरणी करण्याचे नियोजन शेतकऱ्यांनी करावे. बाजारपेठेत खत आणि बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या टंचाईबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही. बियाणे व खते खरेदी करताना योग्य त्या पावत्या घेणे आणि त्याचे टॅग सांभाळून ठेवणे आवश्यक आहे.
- चंद्रकांत मंगरुळे, तालुका कृषी अधिकारी, अक्कलकोट
