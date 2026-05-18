पुणे

आळे येथे अधिक महिन्यानिमित्त हरिनाम सप्ताह

आळे येथे अधिक महिन्यानिमित्त हरिनाम सप्ताह
Published on

आळेफाटा, ता. १८ : आळे (ता. जुन्नर) येथे रविवार (ता. २४) पासून अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन ज्ञानेश्‍वर महाराज देवस्थान ट्रस्ट, वद्य द्वादशीकर ग्रामस्थ मंडळ यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
पुरूषोत्तम महिन्यानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह आणि ज्ञानेश्‍वरी पारायण सोहळ्याच्या निमित्ताने (ता. २४) पासून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यामध्ये दैनंदिन कार्यक्रमात काकडा, श्रींचा अभिषेक, महापूजा, ज्ञानेश्‍वरी पारायण, नेमाचे भजन, हरिपाठ तसेच दररोज सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळेत नामवंत कीर्तनकार सेवा बजावणार आहेत. तरी परिसरातील सर्व भक्तांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा अशी विनंती श्री ज्ञानेश्‍वर महाराज देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अविनाश कुऱ्हाडे आणि व्यवस्थापक कान्हू कुऱ्हाडे यांनी दिली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Akhand Harinaam week
Alephata events
spiritual activities in Maharashtra
Gyaneshwari Parayan
daily religious programs
Hindu festivals in June
devotion in Alephata
Kirtan sessions
Maharashtra Bhakti programs
Lord Gyaneshwar events
Akhand Harinaam events in India
religious gatherings Maharashtra
Alephata cultural activities
spirituality weeks in India
community devotion events
अखंड हरिनाम सप्ताह
आळेफाटा कार्यक्रम
ज्ञानेश्‍वरी पारायण
हिंदू सण
भक्तिरंग
हरिपाठ सोहळा
कीर्तन सत्र
पुणे धार्मिक कार्ये
आळेफाटा भक्त कार्यक्रम
काकडा आणि महापूजा
नेमाचे भजन
महापूजा ज्येष्ठ नाविन्य
पुण्यातील जागरूकता
हरिभक्तांची एकत्रितता
धार्मिक निष्ठा