अखंड हरिनाम सप्ताहास भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ

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सोलापूर : हत्तुरे नगरातील अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या प्रारंभी दीपप्रज्वलन, वीणापूजन आणि ध्वजवंदन करताना मान्यवर.
हत्तुरे नगरात अखंड हरिनाम सप्ताहास प्रारंभ
दीपप्रज्वलन, वीणापूजन अन्् ध्वजवंदनाने सामुदायिक पारायण सोहळ्याला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १६ : कैलासवासी सिद्रामप्पा हत्तुरे आणि कैलासवासी रखमाबाई हत्तुरे यांच्या २१ व्या पुण्यस्मरणानिमित्त हत्तुरे परिवार आणि हत्तुरे नगरवासीयांच्या वतीने आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताहास सोमवारी भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला. हत्तुरे मंगल कार्यालय येथे दीपप्रज्वलन, वीणापूजन आणि ध्वजवंदन करून सप्ताहाचा शुभारंभ करण्यात आला.
ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली काकडा कार्यक्रम, तर ह.भ.प. विजय महाराज साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीचे सामुदायिक पारायण झाले. टाळ-मृदंगाचा गजर आणि हरिनामाच्या जयघोषाने परिसर भक्तिमय झाला.
या सोहळ्यास निवृत्ती ताकमोगे महाराज, काशिनाथ सर्जे महाराज, महादेव वाघमारे महाराज, तुकाराम राऊत, नामदेव पुकाळे महाराज, जोशी महाराज, भैय्या माने, महादेव कोळी, कोंढुर महाराज यांच्यासह श्रीशैल मामा हत्तुरे, नगरसेवक वैभव हत्तुरे, महेश हत्तुरे, सुरेश मामा कामशेट्टी, बसवराज पनशेट्टी, अनिल देशमुख, प्रवीण कुलकर्णी, सिद्धाराम येणेगुरे, सचिन कोठाणे, पत्रकार आनंद बिराजदार आणि शिवराज कोटाणे उपस्थित होते. परिसरातील भाविक आणि वारकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
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